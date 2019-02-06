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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Viyolonselde Çekya’nın birincisi oldu

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Viyolonselde Çekya’nın birincisi oldu

Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çekya’nın başkenti Prag’da 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 13. Jan Vychytil Uluslararası Viyolonsel (çello) Yarışması’nda üçüncü kategoride birincilik elde etti.

Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Çekya, Rusya, İtalya, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna ve Moğolistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 160 çocuk ve genç müzisyen katılarak yeteneklerini sergiledi.


BAKANDAN DAVET
ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimine devam eden Alemdar, daha önce dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Jens Peter Maintz ve Pablo Ferrandez’in ‘ustalık sınıfı’ programlarına seçilerek sanatçılardan ders aldı. Müzik öğretmeni bir anne-babanın kızı olan Alemdar, “Viyolenseli çok seviyorum. Hayatıma bütün renkleri viyolonsel kattı. Hayatımı rengarenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonsel, la, re, sol ve do tellerinden oluşuyor, onlardan bütün notaları çıkarabiliyorsunuz. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor” diye konuştu. Prag’da birincilik ödülü kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Alemdar, yarışma sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü ve kendisini konsere davet ettiğini söyledi.


19 NİSAN’DA KONSERİ VAR
Nehir’in babası Kubilay Alemdar ise kızının herhangi bir eğitim almamasına rağmen evde piyanonun tuşlarıyla oynayarak melodileri kendi kendine çıkarmaya küçük yaşlarda başladığını anlattı. Alemdar, “5.5 yaşına geldiğinde ise çelloyu, en büyük şansı olan öğretmen Artur Rahmatulla’nın yönlendirmesiyle seçti. Şu anda Nehir, altıncı sınıfta ve hala viyolonsel çalışmaya devam ediyor” dedi.
Nehir Nisa Alemdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın genç solisti olarak 19 Nisan’da sahne alacak.

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