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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Venezuela Sıneması Beyoğlu'nda

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Venezuela Sıneması Beyoğlu'nda
Pelo Malo

Akbank Sanat, güncel Venezuela Sineması'ndan beş filmi izleyiciyle buluşturacak.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gösterilecek filmler İspanyolca orijinal dillerinde ve Türkçe alt yazılı olarak gösterime girecek. Akbank Sanat, 17-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında güncel Venezuela Sineması’ndan beş seçkin filmi seyirciyle buluşturuyor.

Biletler Akbank Sanat danışmadan ve Biletix’ten temin edilebilir.

Venezuela Sıneması Beyoğlunda

La Casa Del Fin de Los Tiempos

 

Yer alacak filmler ise şöyle;

17 Temmuz Çarşamba, 19.00

Kardeşler / Hermano

Yönetmen:  Marcel Rasquin

Oyuncular: Fernando Moreno, Eliú Armas, Alí Rondón

Yapım ve Format: Venezuela, 2010, 96’, blu-ray

 “Kardeşler” Karakas’ın bir mahallesinde yaşayan, futbol tutkunu ve bu konuda yetenekli iki kardeşin hikayesini anlatır. Daha genç olan Daniel harika bir futbolcudur. Julio ise oynadığı takımın kaptanıdır. Karakas Futbol Kulübü'nden bir menajerin elemelere iki kardeşi davet etmesi ikisi için de büyük bir fırsattır. Ancak Karakas’ın tehlikeli bir mahallesinde yaşanan bir trajedi, iki kardeşin de hayatını etkileyecektir. Moskova Uluslararası Sinema Festivali: Altın Aziz Georgiy Ödülü (En İyi Film).                                       

 

20 Temmuz Cumartesi, 15.00

Mavi, Çok da Pembe Değil / Azul y No Tan Rosa

Yönetmen:  Miguel Ferrari

Oyuncular: Guillermo Garcia, Ignacio Montes, Hilda Abrahamz

Yapım ve Format: Venezuela, 2012, 120’, blu-ray

 Başarılı bir fotoğrafçı olan Diego, erkek arkadaşı Fabrizio'nun yanına taşınr ve birlikte yaşamaya karar verirler. Fakat beklenmedik bir şekilde, Fabrizio’nun İspanya’da yaşayan ve uzun süredir görmediği oğlu Armando’nun ortaya çıkması işleri karıştırır. Armando'nun sorumluğunu üstlenmek zorunda kalırlar. Armando beraberinde önyargılarıyla gelmiştir. Bu durum Diego ile iyi bir ilişki kurmasını zorlaştıracaktır. Bu arada Fabrizio, homofobik bir saldırı sonucu komaya girer. Goya Ödülleri: En İyi İber-Amerikan Film Ödülü.

 

24 Temmuz Çarşamba, 15.00

Azú

Yönetmen:  Luís Alberto Lamata

Oyuncular: Freddy Aquino, Pedro Durán, Carmen Francia

Yapım ve Format: Venezuela, 2013,100’, blu-ray

 1780'li yıllarda bir grup köle, şeker kamışı çiftliğinden kaçarak kendilerine hür yaşayabilecekleri bir yer ararlar. Ancak güzel köle Azú'ya saplantılı bir şekilde bağlı Manuel Aguirre ormanda peşlerine düşer. Aksiyon dolu bu gizemli takip, aynı zamanda kimlik mücadelesi yürüten kadın karakter Azú'nun gözünden büyülü bir şekilde anlatılmaktadır.

 

27 Temmuz Cumartesi, 15.00

Çirkin Saç / Pelo Malo

Yönetmen:  Mariana Rondón

Yapım ve Format: Venezuela, 2013, 93', blu-ray

 Junior, “çirkin saçları” olan 9 yaşında bir çocuktur. Okuldaki fotoğraf çekimi için saçlarını düzleştirmek ister. Bu sayede ünlü bir şarkıcı gibi görünecektir. Bu durum, Junior'u annesi Marta'yla karşı karşıya getirir. Junior, annesinin kendisini sevmesi için daha güzel görünmeye çalıştıkça annesi onu daha çok reddeder. Sonunda Junior zor bir karar almak zorunda kalacaktır. San Sebastián Film Festivali Altın İstiridye Ödülü.

 

31 Temmuz Cumartesi, 19.00

Zamanın Sonundaki Ev / La Casa Del Fin de Los Tiempos

Yönetmen:  Alejandro Hidalgo

Oyuncular: Miguel Angel Pacheco, Rosmel Bustamante, Adriana Calzadilla

Yapım ve Format: Venezuela, 2013, 97’, blu-ray

 Dulce bir annedir. Büyüyüp yetiştiği evde korkunç bir kehanet gerçekleşmiş ve dehşet verici olaylara tanık olmuştur. Aradan geçen otuz yıldan sonra, artık yaşlı bir kadın olan Dulce, kendisini bu kadar korkutan olayların arkasındaki gizemi ve trajediyi çözmek için eski evine geri dönmeye karar verir. Los Angeles Screamfest Korku Filmleri Festivali En İyi Film Ödülü.

 

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