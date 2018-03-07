Venedik'te 'Vardiya'

Bienalde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen ‘Vardiya’ projesinin ayrıntıları Salon İKSV'de düzenlenen toplantıda açıklandı. Küratör Kerem Piker toplantıda ‘Vardiya’ projesinin kavramsal çerçevesi ve nasıl ortaya çıktığına dair bilgi verdi.



Piker, bienalin bu yılki temasının ‘serbest mekân’ olduğunu ifade ederek, "Birlikte üretmek ve bu üretimin bir parçası olmak için açık çağrı düzenledik. Bu çağrıyı bütün dünyadaki mimarlık öğrencilerine açtık. Çağrıya katılan öğrenciler arasından seçilen 120 öğrenci, bir haftalık vardiyalar halinde İKSV'nin davetlisi olarak Venedik'e götürülecek. Öğrencilerin uçak biletleri, konaklama giderleri ve bir hafta boyunca Venedik'te yapacakları harcamalar İKSV tarafından karşılanacak. Amaç aslında bienali ulaşılabilir kılmak, aynı zamanda yeni ortaklıklara ve buluşmalara önayak olmak" dedi.



Vardiya projesine, ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Kosta Rika'ya 29 ülke ve 70 şehirden 452 öğrenci başvurdu.