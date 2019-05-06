Venedik Bienali’nin Türkiye Pavyonu açılıyor
Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, uluslararası sanat ve akademi dünyasından birçok ismin katılımıyla 9 Mayıs’ta açılıyor.
Dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden Venedik Bienali’nin 58. Uluslararası Sanat Sergisi, 11 Mayıs–24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, Fiat’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu’nda ise sanatçı İnci Eviner’in ‘Biz, Başka Yerde’ başlıklı yapıtı sergilenecek. Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı bienalin ön izleme döneminde 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye’den ve uluslararası sanat-akademi dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek. Açılışa İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun yanı sıra Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl da katılacak.
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