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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
06.08.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de

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Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de

İstiklal Caddesi’nde 2010 – 2019 yılları arasında Arter’e ev sahipliği yapan Meymenet Han, varlığını Vehbi Koç Vakfı’na bağlı yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak ‘Meşher’ adıyla sürdürecek.

Meşher’in 13 Eylül’de açılacak olan ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürecek.

Osmanlı Türkçesi’nde sergi mekânı anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileri düzenleyecek. Orta Çağ’dan günümüze uzanan zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası da olacak. Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, Pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilecek. Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner’ın üstlendiği ilk sergisi ‘Kalıpları Aşınca’ Eylül ayında ziyarete açılacak. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide 13 sanatçının eserleri yer alacak. Sergi, 13 Eylül’de başlayacak ve 22 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de

Christie Brown

Süslü Koyun

2019

Seramik

50 x 32 x 27 cm

Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de


Malene Hartmann Rasmussen

Gecenin Köründe

2015

Seramik

59 x 69 x 64 cm

Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de

Carolein Smit

Medusa

2017

Seramik

27 x 25 x 25 cm

Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de

Kim Simonsson

Tüylü Şapkalı ve Şık Ceketli Yosundan Erkek Çocuk

2018

Seramik, naylon lif, ip, hazır malzeme

125 x 50 x 50 cm

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