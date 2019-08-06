Vehbi Koç Vakfı’nın Yeni Sergi Mekânı İstiklal’de
İstiklal Caddesi’nde 2010 – 2019 yılları arasında Arter’e ev sahipliği yapan Meymenet Han, varlığını Vehbi Koç Vakfı’na bağlı yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak ‘Meşher’ adıyla sürdürecek.
Meşher’in 13 Eylül’de açılacak olan ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürecek.
Osmanlı Türkçesi’nde sergi mekânı anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileri düzenleyecek. Orta Çağ’dan günümüze uzanan zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası da olacak. Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, Pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilecek. Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner’ın üstlendiği ilk sergisi ‘Kalıpları Aşınca’ Eylül ayında ziyarete açılacak. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide 13 sanatçının eserleri yer alacak. Sergi, 13 Eylül’de başlayacak ve 22 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Christie Brown
Süslü Koyun
2019
Seramik
50 x 32 x 27 cm
Malene Hartmann Rasmussen
Gecenin Köründe
2015
Seramik
59 x 69 x 64 cm
Carolein Smit
Medusa
2017
Seramik
27 x 25 x 25 cm
Kim Simonsson
Tüylü Şapkalı ve Şık Ceketli Yosundan Erkek Çocuk
2018
Seramik, naylon lif, ip, hazır malzeme
125 x 50 x 50 cm
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