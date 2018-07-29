Vehbi Koç portresine çirkin saldırı
Ressam Ömer Muz’un Nişantaşı’nda bulunan Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde sergilenen Vehbi Koç portresi tahrip edildi.
Resmin üzerine rujla kalp içerisinde ‘Ö’ ve ‘M’ yazıldı ayrıca ressamın imzası silindi. Hastane yönetimi perşembe akşamı durumu fark ederek Muz’a haber verdi. Resim Muz’a gönderilerek onarıma alındı. Güvenlik birimi saldırganı tespit etmek için kamera kayıtları inceleniyor. Ressam Muz kişisel Instagram hesabından da olaya tepki gösterdi.
Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Muz, “Son zamanlarda sanata yapılan saldırıların yeni bir örneğini yaşadık. Hem, Vehbi Koç gibi iş dünyasına ve bu ülkeye kattıklarıyla, çabalarıyla tanınan bir isme yapılmış bir saygısızlık hem de sanata saygısızlık. Hastanedeki güvenlik birimi kamera kayıtlarına bakarak kimin yaptığını bulmaya çalışıyor. Eserin onarımını tamamladığımda koruma altına almayı planlıyoruz” dedi.
Şimdi ye dek 50’den fazla kişisel sergi açmış olan Ömer Muz, sulu boya ve yağlı boya olarak yaptığı şehir, modern mimari ve portre eserleriyle tanınıyor.
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