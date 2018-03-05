Vedat Günyol Ödülü Feridun Andaç'a

Kartal Belediyesi’nin Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğiyle düzenlediği Vedat Günyol 2. Deneme Yarışması Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

55 eserin değerlendirildiği yarışmada Feridun Andaç, ‘Üstümüzdeki Gül Yaprağı’ adlı kitabıyla birincilik ödülünü kazandı. Seçici kurul ile birincilik ödülü dışında iki de Jüri Özel Ödülü verdi. ‘Umut Hep Vardır’ adlı yayımlanmamış eseri ile Gülsüm Cengiz ve ‘Buyrun Siz De Deneyin’ adlı kitap olarak yayımlanmış eseri ile Mehmet Serdar Kubilay, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

'VEDAT GÜNYOL İSMİ KARTAL'DA ANILMAYA DEVAM EDECEK'

Törende Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, ‘Vedat Günyol Deneme Ödülü’ yarışmasına verdiği destekten dolayı plaket verildi. Başkan Altınok Öz adına plaketi almak için sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, ‘Vedat Günyol, Kartal Dragos’ta yaşamını sürdürdü. Bizim için kendisi çok kıymetli... Edebiyat alanındaki başarıları, duayenliği birçok öğrencisine yol gösterdi. Edebiyat alanında bir öncüydü. Çevirmen, eleştirmen, aynı zamanda yayıncı, yazar ve bir öğretmendi. Bu anlamda kendisini bir kitap gibi görüyoruz. Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu yıl yarışmanın ikincisini düzenledik. Birbirinden değerli 55 yazarın eserleri bu yıla damgasını vurdu. Bu eserlerin hepsi incelendi, içlerinden üç tanesi burada onurlandırılacak. Burada önemli olan, edebiyat ve yazım dünyasının unutulmaması, aydınlık Türkiye Cumhuriyeti yeni nesillerinin bu kavramlardan uzak kalmaması ve bunları anlayabilmesi. Bu ışığın yayılması ve devam etmesi için biz Kartal Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Edebiyat, sanat, kültür bizim için önemli. Vedat Günyol ismi Kartal’da her zaman anılmaya devam edecek” dedi.

'CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK BİR AYDIN'

Birinci olan esere ödülünü vermek üzere sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan ise “Cumhuriyetin yetiştirdiği çok değerli deha, karanlıkların aydınlığa çıkması için hem dünümüze hem de bugünümüze ışık tutan Vedat Günyol için böyle bir yarışma düzenlemek bizlere onur veriyor. Vedat Günyol, Cumhuriyetin okullarında yetişerek büyük bir aydın olmuş, ışığı keşfetmiş, önüne çıkan engelleri aşmış, toplumun göremediklerini görmüş, söylenemeyenleri söylemiş ve doğru bildiği yolda yürürken bedel ödemiş. Nazım’ın dediği gibi 'Sen yanmazsan ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?’ Vedat Günyol hocamızı rahmetle, minnetle anıyoruz" diye konuştu.