Daha İyi Günlerimiz Olmuştu - Oyun Atölyesi

KLASİKLERE YENİ YORUMLAR



◊ Yeni Bir Şarkı - Moda Sahnesi: Marguerite Duras’nın usta kaleminden çıkan bu modern klasik, Kemal Aydoğan rejisiyle sahnede. Duras’nın kadın-erkek ilişkilerine, kadın özgürleşme hareketini de odağa alarak attığı eğlenceli bakışı Melis Birkan ve Caner Cindoruk’tan izleyeceğiz.

Sezon boyu Moda Sahnesi’nde.



◊ Barakalar ve Saraylar – Tiyatro Pera: Büchner’in iki çarpıcı metni, ‘Leonce ile Lena’ oyunu ile ‘Hessenli Köy Postacısı’ adlı bildirisi Yücel Erten’in özgün tasarımında iç içe geçiyor. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak oyun canlı müziği ve absürdün sınırlarındaki yaklaşımıyla seyirciyi bir yol hikâyesine davet ediyor. Sahnede Aydın Sigalı, Alican Yılmaz, Melih Düzenli, Selin Sevdar, Nurşin Durmaz, Doruk Akçiçek, Gökçe Burcu Zümrüt, Nazmi Karaman, Vakur Pehlivan, Ege Gritcu olacak.

15 Kasım, 20.30’da Tiyatro Pera’da.





Barakalar ve Saraylar - Tiyatro Pera



◊ Hedda Gabler – Tiyatro Pangar: İbsen’in kült metnini Mehmet Birkiye’nin rejisi ve Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Osman Karakoç, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Nazan Diper, Merve Satılan’ın yorumlarıyla izleyeceğiz. 19’uncu yüzyılda ‘yaşam amacı’ erkek egemen toplum tarafından belirlenen kadınların yaşamına ve ‘iç sıkıntısına’ Hedda Gabler üzerinden bakacağız...

Bu akşam 20.30’da DasDas Sahne’de.



◊ Köpek Kalbi – Küçük Salon: Mihail Bulgakov’un aynı adlı romanından, Emre Tandoğan’ın dört oyuncu için uyarlayıp yönettiği oyunda, sokak köpeği Şarik’in ‘tuhaf’ öyküsüne tanık olacağız. Bircan Çağlar, Kerim Küçük, Ufuk Fakıoğlu ve Yunus Emre Can’ın performanslarıyla…

11 Ekim, 20.30’da Küçük Salon’da.



◊ Kreutzer Sonat – Versus Tiyatro: Tolstoy’un, adını Beethoven’ın la majör, 9 numaralı, op.47 keman ve piyano sonatından alan romanı, Kayhan Berkin uyarlaması ve performansıyla sahnede. Müzik, kadın&erkek ilişkileri ve toplumun insan üzerindeki baskısını gözden geçiren tek kişilik bir anlatı…

27 Ekim’de Bozcaada Tenedos Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak.



◊ Küçük Burjuva Düğünü – Ankara Devlet Tiyatrosu: Bertolt Brecht’in gözünden bir küçük burjuva ailesinin düğün yemeği… Cem Emüler rejisiyle hazırlanan oyun boyu, insan ilişkilerindeki parçalanmanın yansımalarıyla baş başa kalacağız. Sahnede Mehmet Akay, Serpil Gül, Nur Yazar, Özgür Öztürk, Elvan Eker, Eray Eserol, Cemre Burcu Karabulut, Ege Çetinel var.

Bu akşam 20.00’de Ankara Şinasi Sahnesi’nde başlıyor.



◊ İki Efendinin Uşağı – İstanbul Şehir Tiyatroları: Goldoni’nin bir İtalyan halk tiyatrosu klasiği olan oyununu; Aslı Öngören’in rejisi ve Yılmaz Aydın, Çağlar Ozan Aksu, Doğa Başak, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Murat Güreç, Muzaffer Berışa, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Buğra Özgün, Ali Murat Altunmeşe’nin yorumlarıyla izleyeceğiz.

16 Ekim, 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.



◊ Cardenio – Semaver Kumpanya: Shakespeare’in John Fletcher ile yazdığı söylenen ve ‘kayıp oyun’ olarak bilinen metni ‘Cardenio’, Semaver Kumpanya’nın eğlenceli yorumuyla sezonda sahnede olacak. ‘Don Kişot’taki ‘Cardenio’ karakterinden esinlenerek yazıldığı bilinen oyunu Semaver ekibi, Shakespeare’in tüm oyunlarının replikleriyle yeniden kurguluyor… Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği oyunun sahne üstü ekibi şöyle: Onur Şenol, Metin Alpargun, Uğur Senkeri, Onur Yalçınkaya, Berkay Şekerci, Ergün Metin, Mehmet Konu, Evren Canbulat, Rukiye Yenigül, Ezgi Ulusoy Tamer, Nur Güven, Caner Coşkun, Muhammet Türkoğlu, Sercan Gedik.



ÇAĞDAŞ YAZARLARDAN GÜNÜMÜZ MESELELERİ



◊ Ver Parayı – Moda Sahnesi: Ekonomik kriz kocaman bir canavar gibi halkları ağzında çiğnerken, Almanya’nın genç kuşak yazarlarından Andreas Sauter ve Bernhard Studlar, fotoğraftan bir detay alıyor. Farklı kesimlerin hayatlarını kesiştiren ironik oyun Kemal Aydoğan’ın rejisi, Süreyya Güzel, Öner Ateş, Mehmet Solmaz, Cihat Süvarioğlu, Ali Büyükkartal, Zeynep Güngörenler ve Elif Gizem Aykul’un yorumuyla İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapıyor.

15 Kasım, 20.30’da Moda Sahnesi’nde.



◊ Westend/Batının Sonu – DasDas: Almanya’nın güçlü çağdaş kalemi Moritz Rinke’den çağın gidişatına canlı bir bakış. Lüks bir mahalledeki evlerine taşınan bir çift üzerinden güzelliği ve başarıyı yücelten Batılı/burjuva değerlere ters köşe yapan, Tuğsal Moğul yönetimindeki oyunda Mert Fırat, Tülin Özen, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat, Gün Koper rol alıyor.

16 Ekim, 20.30’da DasDas Sahne’de.





Westend/Batının Sonu - DasDas



◊ Yangınlar – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu: Günümüz Fransızca oyun yazımının en parlak isimlerinden Wajdi Mouawad’ın Kanada’dan Lübnan’a, 70’lerden bugüne, bir anneden çocuklarına uzanan etkileyici bir kurguya sahip oyunu Murat Daltaban’ın rejisiyle sahnede. Savaşın yıkıcılığını bir aile üzerinden anlatan oyun İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapıyor. Sahnede Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Melisa İclâl Yamanarda, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu, Zeynep Çelik Küreş olacak.

27 Kasım, 20.30’da Zorlu PSM’de.



◊ Sesin Resmi – DOT: ‘Başkalarının hikâyesini’ bir sanat işine çevirirken sınırlarımız nerede biter, nerede başlar? Kieran Hurley’nin Edinburgh’da geçen çarpıcı oyunu Mert Öner’in rejisi ve Esra Bezen Bilgin ile Yağız Can Konyalı’nın yorumuyla İstanbul’a taşınıyor.

9 Kasım, 21.00’de DotKanyonda’da.



◊ Erkek Arkadaşım Bir Feminist – Don Kişot Yapım: Kendisini ‘feminist’ olarak tanımlayan bir adam ve ilişkilerinde bağlanma sorunları yaşayan bir kadın... Fırat Tanış ve Gonca Vuslateri’yi sahnede buluşturan, Ali Altuğ yönetimindeki oyunun metninde Samantha Ellis’in mizahi ve eleştirel kaleminin imzası var.

5 Kasım, 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.



◊ Evlat - Core Productions ve N Productions: Yeni kuşak Fransız yazar Florian Zeller’in ‘Evlat’ı; İbrahim Çiçek rejisiyle seyirciyi ‘baba-oğul’ olmak üzerine düşünmeye çağırıyor. Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ın rol aldığı oyun, anne-babasının ayrılığının ardından yeni hayatına tutunmaya çalışan bir gencin dramı.

Bu akşam 20.30’da Zorlu PSM’de başlıyor.





Evlat - Core Productions ve N Productions



◊ Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – İstanbul Devlet Tiyatrosu: Sanal dünyada başka bir hayata kapılan çocuğunuzla nasıl iletişim kurarsınız? Jennifer Haley imzalı oyun, sanal gerçeklikle gerçek hayat arasındaki çizgiyi alacakaranlık gerilimiyle sunuyor. Ahmet Mark Somers, Rüyam Perihan Dirin, Aslı Büşra Sarınç ve Enis Daniş’in rol aldığı oyunun rejisinde Metin Belgin’in imzası var.

8 Ekim, 20.00’de Üsküdar Tekel Sahnesi’nde.



◊ Yak Bunu - B Planı: Lanford Wilson’ın kaleminden çıkan, bir kaybın etrafında hem kendileriyle hem de kayıplarıyla baş etmeye çalışan dört arkadaşın öyküsü üzerinden, bir ‘kendini arama’ öyküsü. Sami Berat Marçalı’nın yönettiği oyunda Büşra Develi, Hakan Kurtaş, Sertan Erkaçan ve Toprak Can Adıgüzel’i izleyeceğiz.

16 Ekim, 20.30’da Toy İstanbul’da.





Yak Bunu - B Planı



◊ Daha İyi Günlerimiz Olmuştu – Oyun Atölyesi: Szabolcs Hajdu’dan bir aile öyküsü: İki akraba aile birlikte yaşamak zorunda kalınca gizli gerginlikler açığa çıkar… Muharrem Özcan’ın yönettiği oyunda Tuna Kırlı, İpek Türktan Kaynak, Pınar Çağlar Gençtürk, Tolga İskit, Sena Başdoğan, Berke Karabıyık ve Laçin Dirikolu rol alıyor.

Bu akşam 20.30’da Oyun Atölyesi’nde.



◊ Narin Napalm –Kusurlu İşler&ikincikat: Philip Ridley çağın yıkıcı şiddetini, kendi kıyametlerini yaşamış bir çiftin ilişkisine yerleştirdiği şiirsel motifler ve zekice bir kurguyla anlatıyor. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak, Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği oyunda Mehmet Bilge Aslan ve Fulya Peker rol alıyor.

20 Kasım, 20.30’da Moda Sahnesi’nde.



◊ Stupid F**king Bird – Kadıköy Theatron: Tiyatro tarihinin kült metnine, Çehov’un ‘Martı’sına bugüne dek yapılan yorumların bir tür parodisi olan Aaron Posner imzalı oyun Behiç Cem Kola’nın rejisiyle sahneleniyor. Gizem Katmer, Müfit Çağlayan, İlkay Türkoğlu, Korhan Soydan, Tarçın Çelebi, Uğur Baran rol alıyor.

2 Kasım, 20.30’da Kadıköy Theatron’da.



◊ Kapıların Dışında – Yolcu Tiyatro: Ekip; Ariel Dorfman’ın tecrit, kadın cinayetleri, tecavüz, işkence, din sömürüsü, çocuk işçiler gibi konulardaki gerçek hak ihlallerini anlattığı oyunu ‘Başka Bir Dünya İçin Manifesto: Karanlığın Ötesinden Gelen Sesler’i yeniden kurguluyor. Ersin Umut Güler’in yönettiği oyunda Yasemin Ertorun, Cenk Dost Verdi, Ersin Umut Güler ve Müzeyyen Durgun rol alıyor.

7 Ekim, 20.30’da Moda Sahnesi’nde.



◊ Vahşet Tanrısı - DasDas: Yasmina Reza’nın iki aile üzerinden adeta bir ‘uygarlık’ testi yaptığı eğlenceli oyununu Celal Kadri Kınoğlu’nun yönetiminde Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Tilbe Saran’dan oluşan bir kadrodan izleyeceğiz.

29 Ekim, 20.30’da DasDas Sahne’de...



◊ Aşk Geçmişim - Pangea&Tatlı Ekşi Tiyatro: Beyaz yakalı genç bir kadınla erkeğin inişli çıkışlı ‘ilişkilerini’ her birinin gözünden ayrı ayrı anlatan, dinamik ve eğlenceli bir ‘anti-romantik komedi’. İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı, günümüz insanının hallerine dair eğlenceli dokunuşlar yapan oyunu Tuğrul Tülek yönetiyor; Melisa Doğu, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu oynuyor.

15 Ekim Salı, 20.30’da Uniq İstanbul’da.





Aşk Geçmişim - Pangea&Tatlı Ekşi Tiyatro





YERLİ KALEMLERDEN…



◊ IO – Studio Oyuncuları: Tragedya ve klasikleri özgün yaklaşımıyla sahneleyen Şahika Tekand; yazıp yönettiği Io aracılığıyla, Olympos ve Zeus’la hesaplaşıyor. Mitolojiyi başka bir ele alışla okuyan oyun; ataerkil dünya düzenini, hafızasını ve sorgulama yetisini terk eden bugünün insanını, şiirsel bir aksiyon düzeniyle sahneye taşıyor. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak oyunda Cem Bender, Gizem Bilgen, Deniz Karaoğlu, Yiğit Özşener ve Şahika Tekand’ı izleyeceğiz.

13 Kasım, 20.30’da Uniq İstanbul’da.



◊ Hipokrat – Toy İstanbul: Konforlu yaşamlar süren, iyi eğitimli iki genç doktorun vicdanlarıyla baş başa kalacağı, adrenalin yüklü birer gece… Erdi Işık’ın yazdığı, nefes nefese akan metni sahneye Canan Ergüder ve Kenan Ece taşıyor, reji Kayhan Berkin’e emanet.

8 Ekim, 20.30’da Toy İstanbul’da.





Hipokrat - Toy İstanbul



◊ Klan - Tebdil-i Mekan: Ahmet Sami Özbudak’ın kaleminden iki sosyal medya fenomeninin ‘sıradan’ hayatlarına bakan bir oyun. Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönettiği, Esra Dermancıoğlu ve Halil Babür’ün rol aldığı oyun, iki sıkışmış ruhun yolunu kesiştiriyor.

28 Ekim, 20.30’da Zorlu PSM’de.



◊ Sahibinden Kiralık – biriken: Büyük bir kentin ortasında bir park ve geceleri burada bedenlerini pazarlayan genç erkekler... Simay ve Adnan’ın aşk hikâyesini izlerken bir yandan da çıkışsız bir gençliğin ‘kısa ve acılı’ öykülerine tanık olacağız. Özen Yula imzalı oyun Melis Tezkan ve Okan Urun’un yönetiminde; Ozan Güçlü, Semi Sırtıkkızıl, Zeynep Su, Ertuğrul Aytaç Uşun, Meral Çetinkaya, Yusuf Sefaoğlu’nun performanslarıyla İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapıyor.

26 Kasım, 20.30’da Toy İstanbul’da.



◊ Gizli Emir – Tiyatro Alesta&Kadıköy Emek Tiyatrosu: Melih Cevdet Anday’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Elif Sözer’in yönetimindeki oyunla ‘Asayişi Yerleştirme Olağanüstü Teşkilatı’ tarafından yönetilen bir kente konuk olacağız. Baskının ve kaosun arttığı sistem içindeki aydınları takibe alacağız… Sahnede Eray Bekir Mursal, Gamze Bayraktaroğlu, Leman Aydın, Nevra Ayşem Savaşçı, Oğuz Gülen, Onur Sarıaltın, Orçun Ucal, Sinem Kotiloğlu, Tara Haçikoğlu ve Yasin Çıray var.

12 Ekim, 20.30’da Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda.



◊ Kadar – Proje Difüzyon&Yoğunluk: Tarihi Kuzguncuk İskelesi’ni üç oyuncu (Zinnure Türe, Oya Bacak, Sedat Can Güvenç) eşliğinde dolaşarak performansı, ışığı ve sesi, mekânın bileşenleri olarak deneyimleyeceğiz. Ekibin ‘Kral Lear’den ilhamla kurguladığı, Özgül Akıncı’nın yönetimindeki oyun İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak.

16 Kasım, 18.30’da Kuzguncuk İskelesi’nde.



◊ Tahran Rüyası – Platform Tiyatro: Sahnelenme sürecinin ilk adımı olarak İstanbul Tiyatro Festivali’nde okuma tiyatrosu olarak seyirciyle buluşacak oyun ile Ceren Ercan’ın; ‘Seni Seviyorum Türkiye’ ile başlayıp ‘Berlin Zamanı’ ile devam eden ve bugün, burada olanı sahneye taşıyan ‘Türkiye Üçlemesi’ tamamlanıyor.

29 Kasım, 18.30’da Sahne Beşiktaş’ta.



MÜZİKALLER, MÜZİKLİ OYUNLAR…



◊ Kaldırım Serçesi - Altıdan Sonra Tiyatro: Başar Sabuncu’nun, Edith Piaf’ın hayatını anlattığı müzikal, Yiğit Sertdemir rejisiyle, İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak. Gülriz Sururi’nin müthiş yorumuyla hafızalara kazınan oyunda Piaf’ı Tülay Günal’dan izleyeceğiz. Günal’a Pervin Bağdat, Yeşim Sarı, Can Deniz Erzaim, Ozan Erdönmez eşlik ediyor.

23 Kasım, 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.



◊ Hayalet Kumpanya - Altıdan Sonra Tiyatro: Yiğit Sertdemir’in kurgusuyla geçtiğimiz sezon Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda prömiyer yapan, Çehov’un kısa oyunlarından oluşan müzikli kabare yeni sezonda Kumbaracı50’de. Altıdan Sonra Tiyatro ve Kumbaracı50’nin kurucu ekibinin tamamı 20 yıl sonra bu eğlenceli oyunla ilk kez hep birlikte sahnede olacak.

23 Ekim, 20.30’da Kumbaracı50’de.





Kaldırım Serçesi - Altıdan Sonra Tiyatro





◊ Böyledir Bizim Sevdamız - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Ali Eyidoğan yönetimindeki müzikal, Zülfü Livaneli şarkıları eşliğinde Türkiye tarihine bir bakış... Devrim Özder Akın, Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş rol alıyor.

5 Ekim, 21.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde.



◊ Hayali’nin Hayali - Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu: Burçak Çöllü’nün yazıp müziklerini yaptığı oyun Karagöz, kukla ve gölge oyunları ustası ‘Hayali Tacettin’ adlı karakter aracılığıyla içinden aşk, nefret, düşmanlık, dostluk, acı, keyif, gözyaşı, kahkaha ve müzik geçen bir mübadele öyküsü anlatıyor. Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor.

5 Ekim 20.00’de Nilüfer, Nâzım Hikmet Kültürevi Sahnesi’nde.





Hayali'nin Hayali - Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu