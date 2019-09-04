‘Vargit Zamanı’na Yunanistan’dan ödül
Trabzon’da bir yaylada yaşayan Hasan Atalay’ın öyküsünü anlatan ‘Vargit Zamanı’ belgeseli, Yunanistan’daki Uluslararası Belgesel Festivali’nden mansiyon ödülü aldı.
Yönetmen Orhan Tekeoğlu’nun, Trabzon Eğrisu yaylasında çektiği ‘Vargit Zamanı’ isimli belgesel Yunanistan’daki ‘Beyond Borders International Documentary Festival’den mansiyon ödülü ile döndü. Uzun yıllar Almanya’da çalıştıktan sonra memleketine yerleşen ve hasta oğlunun son isteğini yerine getirmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Atalay’ın hikayesinin anlatıldığı Vargit Zamanı ayrıca 38. İstanbul Film Festivali ile 67. Trento Film Festivali’nde finale kalmıştı. Nurdan Tekeoğlu yapımcılığında çekilen belgeselin aldığı ödüle dair jürinin açıklaması “Geleneklerin yıkıcı etkileri, kayıp ve yas tutma üzerine felsefi bir eser. Sinemasal sadeliğe ve hikaye anlatımına sahip” denildi.
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