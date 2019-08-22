'Vahşet Tanrısı' Eskişehir'de
Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu “Vahşet Tanrısı”, ekim ayında Eskişehir Şehir Tiyatroları sahnelerinde tiyatroseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon projelerinden biri olan “Vahşet Tanrısı” oyununun yönetmen koltuğunda Mert Kırlak oturuyor. ‘Tony Ödülleri’nde en iyi tiyatro oyunu ödülüne sahip olan ve Zeynep Avcı’nın çevirdiği oyunun dekor tasarımını Aylin Önen, ışık tasarımını Ali Rıza Tekin, müziklerini ise Ali Eyidoğan üstleniyor. Beyaz perdeye de uyarlanan Vahşet Tanrısı, bireyin ve toplumun içinde barındırdığı hoşgörüsüzlüğü ve şiddet eğilimini, aile kavramını sorgulayarak anlatan bir kara mizah örneği olarak seyirciyle buluşacak.
Şehir Tiyatroları sanatçılarının provalarına devam ettiği Vahşet Tanrısı, ekim ayı başında Eskişehir izleyicisi ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle