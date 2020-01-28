‘Uzun Zaman Önce’ye Dublin’den ödül

Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği ‘Uzun Zaman Önce’, uluslararası prömiyerini yaptığı 8. Silk Road Uluslararası Film Festivali’nden oyuncu ödülüyle döndü. Dublin’de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye sinemasını temsil eden film, başrol oyuncusu Onur Dikmen’e ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu (Nihan Okutucu Dengiz), Adana Altın Koza Film Festivali’nde de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Serdar Orçin) ödüllerini kazanan ‘Uzun Zaman Önce’, Türkiye’de mayıs ayında gösterime girecek.

Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam’ın yapımcılığında hayata geçirilen ‘Uzun Zaman Önce’,

doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının

gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları

konu alıyor. Başrollerini Onur Dikmen, Serdar Orçin, Reha Özcan ve Nihan

Okutucu Dengiz’in paylaştığı dram-gerilim türündeki film; suç ve kefaretin köklerini,

baba ve oğul ilişkisinin çıkmazlarını, kadın ve erkek ilişkilerinin sevgisiz tarihini, aile

kurumunun içinden anlamaya çalışıyor ve ‘vicdan’ temasından yola çıkarak bir

masumiyeti kaybediş hikâyesi anlatıyor.