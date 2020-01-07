'Uzun Zaman Önce' Dublin’de

Cihan Sağlam’ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Uzun Zaman Önce', uluslararası prömiyerini Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde yapıyor. Geçtiğimiz yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Serdar Orçin), Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu (Nihan Okutucu Dengiz) ödüllerini kazanan 'Uzun Zaman Önce', festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışıyor.

İrlanda’dan başkenti Dublin’de düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleşecek Silk Road Uluslararası Film Festivali, Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan tarihi ticaret yolu İpek Yolu’ndan ilham alarak Asya ve Avrupa sinemasının en yeni örneklerini bir araya getiriyor. Festivalin uzun metraj film yarışmasında Türkiye sinemasını temsil edecek olan 'Uzun Zaman Önce', Abel Ferrara, Joe Carnahan gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte yarışacak. Cavit Çetin Güner ve Armağan Lale’nin ortak yapımcılığında gerçekleşen 'Uzun Zaman Önce'nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Çırak, Esra Bezen Bilgin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak ve Murat Garipağaoğlu yer alıyor. Müziklerini Uygur Yiğit’in yaptığı, görüntü yönetmenliğini Deniz Pişkin’in, sanat yönetmenliğini de Ufuk Özek’in üstlendiği film, Türkiye’de Mayıs 2020’de gösterime girecek.