Üzücü bilanço

Goethe Enstitüsü Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan haftanın açılışı saat 10.30’da gerçekleşirken, gün boyu kütüphanecilik ile ilgili paneller düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, hafta kapsamında önemli bir araştırma yaptı. Ülkedeki kütüphane sayılarının envanterini hesaplayan Kartal, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

“Bugün Türkiye’nin 81 il ve 957 ilçesinde 1137 halk kütüphanesi var. Bunlardan 126 tanesi halen personel yokluğu ya da farklı nedenler ile kapalı durumda. 957 ilçemizin maalesef 121’inde kütüphane bulunmuyor. Bu 121 ilçede yaşayan 10 milyon 925 bin 890 kişi kütüphane kavramından uzak yaşıyor. Üç büyük şehrimizin önemli ilçelerinde de halk kütüphanelerinin olmadığını görüyoruz. İstanbul’da, Beyoğlu, Sarıyer ve Şişli olmak üzere 14 ilçede yok.”