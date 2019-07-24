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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

'Uzay Mültecileri' San Francisco'da

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'Uzay Mültecileri' San Francisco'da

Halil Altındere'nin mülteci olarak Türkiye'ye sığınan Suriye'nin ilk astronotu Ahmed Faris'ten etkilenerek hazırladığı 'Uzay Mültecileri' adlı videosu, insanoğlunun Ay'ya ilk ayak basmasının 50'nci yılı vesilesiyle San Francisco Çağdaş Sanat Müzesi'nde açılan 'Far Out : Suits, Habs and Labs' başlıklı sergide gösteriliyor.

San Francisco Çağdaş Sanat Müzesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü, insanoğlunun Ay'daki ilk ayak izlerinin 50'nci yıl dönümü için 'Far Out: Suits, Habs and Labs' isimli sergi açıldı. Halil Altındere'nin, Suriye'nin 1987 yılında uzaya çıkan ilk astronotu olan ve daha sonraları çıkan savaş sonucunda Türkiye'ye sığınan Ahmed Faris üzerinden yola çıkarak hazırladığı videosu ise bu sergide yer alıyor.

Sergide, yıldızlar arasında yaşamı hayal eden mimar, sanatçı ve tasarımcılar bu konudaki fikirlerini eserleri aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor. Rick Guidice, Raymond Loewy, NASA, Neri Oxman ve daha birçok sanatçı, mimar ve kurumun yaptığı işler bu kapsamda sergileniyor. Yanı sıra uzay giysisi, habitatı ve uzay laboratuvarlarına yönelik gerçek ve kavramsal tasarımlar da yer alıyor. Ziyaretçiler, serginin gösterim programı kapsamında Halil Altındere’nin 'Space Refugee' isimli videosunu da görebiliyor.
'Far Out : Suits, Habs and Labs' sergisi, 20 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.

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