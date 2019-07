'Uzay Mültecileri' San Francisco'da

San Francisco Çağdaş Sanat Müzesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü, insanoğlunun Ay'daki ilk ayak izlerinin 50'nci yıl dönümü için 'Far Out: Suits, Habs and Labs' isimli sergi açıldı. Halil Altındere'nin, Suriye'nin 1987 yılında uzaya çıkan ilk astronotu olan ve daha sonraları çıkan savaş sonucunda Türkiye'ye sığınan Ahmed Faris üzerinden yola çıkarak hazırladığı videosu ise bu sergide yer alıyor.

Sergide, yıldızlar arasında yaşamı hayal eden mimar, sanatçı ve tasarımcılar bu konudaki fikirlerini eserleri aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor. Rick Guidice, Raymond Loewy, NASA, Neri Oxman ve daha birçok sanatçı, mimar ve kurumun yaptığı işler bu kapsamda sergileniyor. Yanı sıra uzay giysisi, habitatı ve uzay laboratuvarlarına yönelik gerçek ve kavramsal tasarımlar da yer alıyor. Ziyaretçiler, serginin gösterim programı kapsamında Halil Altındere’nin 'Space Refugee' isimli videosunu da görebiliyor.

'Far Out : Suits, Habs and Labs' sergisi, 20 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.