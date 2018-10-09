Utku Dervent'ten Yer-Yol-Yön sergisi
Sanat mekanı adas, ekim ve kasım aylarında Utku Dervent’in ‘Yer-Yol-Yön’ isimli solo sergisini ağırlıyor.
Bağımsız sergileme ve sanat mekanı adas, ekim ve kasım aylarında ressam Utku Dervent’i ‘Yer-Yol-Yön’ isimli solo sergisiyle ağırlıyor. Ressam, 2015 yılındaki sergisinde “Orada Olmak” kavramından yola çıkarak, insanın içinde bulunduğu gerçeklikle temasını sorgulamış, 2017 yılındaki sergisinde de “Oto-portre” kavramı üzerinden, bir sanatçı olarak kimliğini oluştururken kendine bakışını betimlemişti. Utku Dervent, yeni sergisi “Yer-Yol-Yön” ile eserlerini benlik, varlık, farkındalık kavramları ve ilişkileri üzerine, farklı referanslara dayalı ama iç içe geçen kavramsal çerçevelerle kurguluyor. Önceki iki sergisinde yer alan bazı eserlerinin de bağlamları dolayısıyla bütüne dahil edildiği bu kurguda Dervent, sanat anlayışını ortaya koyuyor.
Sanatseverler sergiyi salı ve cumartesi günleri saat 11.00-18.00 arasında ziyaret edebilirler. ‘Yer-Yol-Yön’ 30 Kasım 2018 tarihine kadar görülebilir.
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