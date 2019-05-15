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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Üstün Akmen Ödülleri sahiplerini buldu

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Üstün Akmen Ödülleri sahiplerini buldu

2015 yılında kaybettiğimiz tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen adına verilen tiyatro ödülleri sahiplerini buldu. ‘Yılın Oyunu’ ödülü Tiyatro Adam yapımı ‘Meçhul Paşa’ya gitti.

 2015’te kaybettiğimiz tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen’in anısına bu sene üçüncüsü düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, 13 Mayıs’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin Onur Ödülleri, Muhsin Ertuğrul’un eşi, Darülbedayi’nin yaşayan en eski kadın oyuncularından Handan Uran Ertuğrul ve usta yönetmen Engin Uludağ’a, Emek Ödülleri ise sanatçılar Dilek Türker, Rutkay Aziz ve Göksel Kortay’a verildi.
Sunuculuğunu Ayşe Lebriz Berkem ve Onur Duru’nun üstlendiği törende ‘Yılın Oyunu’ ödülü Tiyatro Adam’ın ‘Meçhul Paşa’sına, ‘Yılın Yönetmeni’ ödülü ise İstanbul Devlet Tiyatrosu çatısı altında ‘Kosovalı Peer Gynt’i sahneleyen Saydam Yeniay’a gitti.
Şaylan Akmen’in başkanlığında, Ataol Behramoğlu, Tamer Levent ve Gülçin Üstüntaş’ın danışmanlığında çalışmalarını yürüten Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin seçici kurul üyeleri Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, Güler Berkin, Mehmet Konuk, R. Onur Duru, S. Cansu Saka, Suna Keskin ve Şaylan Akmen’den oluşuyor

Üstün Akmen Ödülleri sahiplerini buldu

Uğur Kanbay 

ÜSTÜN AKMEN ÖDÜLLERİ’NİN TAM LİSTESİ ŞÖYLE:
Yılın Efekt Tasarımı: Ali Ören / Radyatro / Tiyatro Ak’la Kara
Yılın Koreografisi: Alpaslan Karaduman / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Sahne Müziği: Türkü Deyiş Çınar / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Işık Tasarımı: Mustafa Türkoğlu / Can Yeleği / İBB Şehir Tiyatroları
Yılın Giysi Tasarımı: Dilek Kaplan / Bir Peri Masalı Radyum Kızları / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Sahne Tasarımı: Onur Alagöz / Sesler / Endless Art Taksim
Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu:
Uğur Kanbay / Eylül / Sıfır Pozitif ve
Emir Özden / Süper İyi Günler / Tiyatrokare
Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Ece Çeşmioğlu / Dogville / Versus Tiyatro
Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Ozan Dağara / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Aslı Aybars / Felatun Bey ile Rakım Efendi / İBB Şehir Tiyatroları
Yılın Erkek Oyuncusu: Ozan Güven / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne
Yılın Kadın Oyuncusu: Günay Karacaoğlu / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne
Yılın Yerli Oyun Yazarı: Ahmet Sami Özbudak / Meçhul Paşa / Tiyatroadam
Yılın Yönetmeni: Saydam Yeniay / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Oyunu: Meçhul Paşa / Tiyatroadam
Seçici Kurul Özel Ödülü: Bir Peri Masalı Radyum Kızları / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Üstün Akmen Üst Kurul Ödülü: Red Light Kışı / No Act Sahne
Yılın Ekip Oyunu : Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi (CAS)
Yılın Prodüksiyonu: Süper İyi Günler / Tiyatro Kare
Üstün Akmen Teşvik Ödülü: Two Two Production, Tiyatro P.A.S
Üstün Akmen Tiyatroya Katkı Ödülü: Kültüral Performing Arts / Yağmur Yağmur & Yakup Almelek
Tiyatro Kurum Ödülü: Tiyatroadam, Tiyatro Ak’la Kara, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu

 

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