Üstün Akmen Ödülleri sahiplerini buldu

2015’te kaybettiğimiz tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen’in anısına bu sene üçüncüsü düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, 13 Mayıs’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin Onur Ödülleri, Muhsin Ertuğrul’un eşi, Darülbedayi’nin yaşayan en eski kadın oyuncularından Handan Uran Ertuğrul ve usta yönetmen Engin Uludağ’a, Emek Ödülleri ise sanatçılar Dilek Türker, Rutkay Aziz ve Göksel Kortay’a verildi.

Sunuculuğunu Ayşe Lebriz Berkem ve Onur Duru’nun üstlendiği törende ‘Yılın Oyunu’ ödülü Tiyatro Adam’ın ‘Meçhul Paşa’sına, ‘Yılın Yönetmeni’ ödülü ise İstanbul Devlet Tiyatrosu çatısı altında ‘Kosovalı Peer Gynt’i sahneleyen Saydam Yeniay’a gitti.

Şaylan Akmen’in başkanlığında, Ataol Behramoğlu, Tamer Levent ve Gülçin Üstüntaş’ın danışmanlığında çalışmalarını yürüten Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin seçici kurul üyeleri Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, Güler Berkin, Mehmet Konuk, R. Onur Duru, S. Cansu Saka, Suna Keskin ve Şaylan Akmen’den oluşuyor



Uğur Kanbay

ÜSTÜN AKMEN ÖDÜLLERİ’NİN TAM LİSTESİ ŞÖYLE:

Yılın Efekt Tasarımı: Ali Ören / Radyatro / Tiyatro Ak’la Kara

Yılın Koreografisi: Alpaslan Karaduman / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Sahne Müziği: Türkü Deyiş Çınar / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Işık Tasarımı: Mustafa Türkoğlu / Can Yeleği / İBB Şehir Tiyatroları

Yılın Giysi Tasarımı: Dilek Kaplan / Bir Peri Masalı Radyum Kızları / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Sahne Tasarımı: Onur Alagöz / Sesler / Endless Art Taksim

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu:

Uğur Kanbay / Eylül / Sıfır Pozitif ve

Emir Özden / Süper İyi Günler / Tiyatrokare

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Ece Çeşmioğlu / Dogville / Versus Tiyatro

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Ozan Dağara / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Aslı Aybars / Felatun Bey ile Rakım Efendi / İBB Şehir Tiyatroları

Yılın Erkek Oyuncusu: Ozan Güven / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne

Yılın Kadın Oyuncusu: Günay Karacaoğlu / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne

Yılın Yerli Oyun Yazarı: Ahmet Sami Özbudak / Meçhul Paşa / Tiyatroadam

Yılın Yönetmeni: Saydam Yeniay / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Oyunu: Meçhul Paşa / Tiyatroadam

Seçici Kurul Özel Ödülü: Bir Peri Masalı Radyum Kızları / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Üstün Akmen Üst Kurul Ödülü: Red Light Kışı / No Act Sahne

Yılın Ekip Oyunu : Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi (CAS)

Yılın Prodüksiyonu: Süper İyi Günler / Tiyatro Kare

Üstün Akmen Teşvik Ödülü: Two Two Production, Tiyatro P.A.S

Üstün Akmen Tiyatroya Katkı Ödülü: Kültüral Performing Arts / Yağmur Yağmur & Yakup Almelek

Tiyatro Kurum Ödülü: Tiyatroadam, Tiyatro Ak’la Kara, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu