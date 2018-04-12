Ustalar Cannes'da

Sinema dünyasının prestijli ödülü Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında Fransız Yeni Dalgası’nın efsane yönetmeni Jean-Luc Godard’ın yeni filmi ‘The Image Book’, Amerikan sinemasının usta ismi Spike Lee’nin ‘Black Klansman’, İranlı usta Jafar Panahi’nin ‘Three Faces’, ‘Ida’yla yabancı film Oscar’ı kazanan Polonyalı Pawel Pawlikowski’nin ‘Cold War’ ve ABD’li David Robert Mitchell imzalı ‘It Follows’ gibi yapımlar yer alıyor.



Türkiye’den herhangi bir filmin yer almadığı festivalin direktörü Thierry Frémaux, basın toplantısında şimdilik 18 filmin yer aldığı yarışmaya eklemeler yapılabileceğini belirti. Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin yeni filmi ‘Everybody Knows’un ise festivalin hem açılışını yapıp hem de yarışacağı geçen hafta açıklanmıştı.