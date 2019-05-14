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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Usta yönetmenden sinema eğitimi

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Usta yönetmenden sinema eğitimi

Sinema Adası, Özcan Alper’in eğitmenliğinde Kapadokya'da 'Bir Fikirden Bir Sahneye' sinema atölyesi gekleştirecek.

Sinema Adası, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturuyor. ‘Bir Fikirden Bir Sahneye' isimli sinema atölyesi’ de Kapadokya’da 24-26 Mayıs tarihleri arasında Özcan Alper’in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. ‘Sonbahar’, ‘Gelecek Uzun Sürer’, ‘Rüzgarın Hatıraları’ filmlerinin Yönetmeni Özcan Alper ile Kapadokya’da yapılacak ‘Bir Fikirden Bir Sahneye Sinema Atölyesi’ teorik ve uygulamalı olarak üç gün sürecek. Teorik ve uygulamalı sinema eğitimi toplam 20 saatten oluşacak. Etkinlik kapsamında güne sabah kahvaltısı ile başlanılacak ve sonrasında sinema eğitimiyle birlikte sinema sohbetleri yapılacak. Öğrenciler tarafından tasarlanan bir sahnenin çekimiyle atölye son bulacak. Atölyenin son günü sahne çekimi Özcan Alper’in mentörlüğünde olacak. Kontenjanı 13 kişi ile sınırlı olan 12 saat teorik, 8 saat uygulamalı derslerin son kayıt tarihi 17 Mayıs.

 

 

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