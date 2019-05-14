Usta yönetmenden sinema eğitimi
Sinema Adası, Özcan Alper’in eğitmenliğinde Kapadokya'da 'Bir Fikirden Bir Sahneye' sinema atölyesi gekleştirecek.
Sinema Adası, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturuyor. ‘Bir Fikirden Bir Sahneye' isimli sinema atölyesi’ de Kapadokya’da 24-26 Mayıs tarihleri arasında Özcan Alper’in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. ‘Sonbahar’, ‘Gelecek Uzun Sürer’, ‘Rüzgarın Hatıraları’ filmlerinin Yönetmeni Özcan Alper ile Kapadokya’da yapılacak ‘Bir Fikirden Bir Sahneye Sinema Atölyesi’ teorik ve uygulamalı olarak üç gün sürecek. Teorik ve uygulamalı sinema eğitimi toplam 20 saatten oluşacak. Etkinlik kapsamında güne sabah kahvaltısı ile başlanılacak ve sonrasında sinema eğitimiyle birlikte sinema sohbetleri yapılacak. Öğrenciler tarafından tasarlanan bir sahnenin çekimiyle atölye son bulacak. Atölyenin son günü sahne çekimi Özcan Alper’in mentörlüğünde olacak. Kontenjanı 13 kişi ile sınırlı olan 12 saat teorik, 8 saat uygulamalı derslerin son kayıt tarihi 17 Mayıs.
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