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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Ursula Le Guin'in 'Yerdeniz'i dizi oluyor

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Ursula Le Guin'in 'Yerdeniz'i dizi oluyor

Ursula K. Le Guin’in unutulmaz eserlerinden Yerdeniz – Earthsea serisi, son yıllarda önemli işlere imza atan A24 tarafından diziye uyarlanıyor. Nightcrawler ve We Need to Talk About Kevin gibi filmlerin Oscar adayı yapımcısı Jennifer Fox, dizinin yapımcılığını üstleniyor.

FilmLoverss'ın aktardığı habere göre A24, fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Ursula K. Le Guin‘in unutulmaz eserleri arasında yer alan Yerdeniz – Earthsea serisini televizyona uyarlamak için hazırlıklara başladı. A24’un finanse edeceği dizi için henüz bir yayıncı kuruluş ile anlaşılmamış olsa da, projenin çok yakında televizyon kanallarına ve dijital platformlara sunulacağı belirtiliyor.

Son yıllarda Moonlight, Lady Bird, Good Time, Hereditary, American Honey, The VVitch ve Midsommar gibi dikkat çekici filmlerle adından söz ettiren A24, televizyon dünyasında da The Carmichael Show, Ramy ve Euphoria gibi işlere imza attı. Hollywood’daki yerini her geçen gün biraz daha sağlamlaştıran stüdyo şu ana kadar televizyon dünyasındaki işleriyle filmleri kadar büyük etki yaratamamış olsa da, bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor.

Earthsea Dizisi Çok Yakında Kanallara ve Dijital Platformlara Sunulacak

Earthsea dizisinin yapımcılığını; Michael Clayton, Nightcrawler, We Need to Talk About Kevin gibi filmlerle tanınan, bu yıl da The Report ve Velvet Buzzsaw gibi dikkat çekici işlere imza atan Oscar adayı yapımcı Jennifer Fox üstleniyor.

Fantastik edebiyatın en önemli eserleri arasında yer alan Yerdeniz kitapları; uçsuz bucaksız gibi görünen bir okyanusun çevrelediği yüzlerce takımadanın bulunduğu bir evrende geçiyor. Serinin 1968 yılında yayınlanan ilk romanı Yerdeniz Büyücüsü – A Wizard of Earthsea, güç peşinde koşarken diyarı tehlikeye atan genç bir büyücünün hikâyesini anlatıyor.

Yüzüklerin Efendisi – The Lord of the Rings ile sık sık kıyaslanan Yerdeniz serisi, daha önce 2004 yılında SciFi kanalı tarafından bir mini diziyle televizyona uyarlanmış, ancak bu uyarlama beklentilerin çok altında kalmıştı. Ayrıca Studio Ghibli’nin 2006 yapımı animasyon filmi Yerdeniz Öyküleri – Gedo senki de Yerdeniz serisinden uyarlanmıştı.

 

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