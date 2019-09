Ursula Le Guin'in 'Yerdeniz'i dizi oluyor

FilmLoverss'ın aktardığı habere göre A24, fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Ursula K. Le Guin‘in unutulmaz eserleri arasında yer alan Yerdeniz – Earthsea serisini televizyona uyarlamak için hazırlıklara başladı. A24’un finanse edeceği dizi için henüz bir yayıncı kuruluş ile anlaşılmamış olsa da, projenin çok yakında televizyon kanallarına ve dijital platformlara sunulacağı belirtiliyor.

Son yıllarda Moonlight, Lady Bird, Good Time, Hereditary, American Honey, The VVitch ve Midsommar gibi dikkat çekici filmlerle adından söz ettiren A24, televizyon dünyasında da The Carmichael Show, Ramy ve Euphoria gibi işlere imza attı. Hollywood’daki yerini her geçen gün biraz daha sağlamlaştıran stüdyo şu ana kadar televizyon dünyasındaki işleriyle filmleri kadar büyük etki yaratamamış olsa da, bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor.

Earthsea Dizisi Çok Yakında Kanallara ve Dijital Platformlara Sunulacak

Earthsea dizisinin yapımcılığını; Michael Clayton, Nightcrawler, We Need to Talk About Kevin gibi filmlerle tanınan, bu yıl da The Report ve Velvet Buzzsaw gibi dikkat çekici işlere imza atan Oscar adayı yapımcı Jennifer Fox üstleniyor.

Fantastik edebiyatın en önemli eserleri arasında yer alan Yerdeniz kitapları; uçsuz bucaksız gibi görünen bir okyanusun çevrelediği yüzlerce takımadanın bulunduğu bir evrende geçiyor. Serinin 1968 yılında yayınlanan ilk romanı Yerdeniz Büyücüsü – A Wizard of Earthsea, güç peşinde koşarken diyarı tehlikeye atan genç bir büyücünün hikâyesini anlatıyor.

Yüzüklerin Efendisi – The Lord of the Rings ile sık sık kıyaslanan Yerdeniz serisi, daha önce 2004 yılında SciFi kanalı tarafından bir mini diziyle televizyona uyarlanmış, ancak bu uyarlama beklentilerin çok altında kalmıştı. Ayrıca Studio Ghibli’nin 2006 yapımı animasyon filmi Yerdeniz Öyküleri – Gedo senki de Yerdeniz serisinden uyarlanmıştı.