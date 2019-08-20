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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
20.08.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Urla sonbaharı caz ile karşılıyor

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Urla sonbaharı caz ile karşılıyor

‘Jazz in Urla’ cazın önemli isimlerini üç gün boyunca İzmir'de dinleyicileri ile buluşturacak.

27-28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde, caz dinletilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ve atölyeler de bulunuyor. Urla’nın farklı bölgelerinde yapılması planlanan ve üç gün sürecek festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil , Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç gibi müzisyenler ve müzik grupları bulunacak. Ney-caz buluşması ile festival, Urla’nın önemli ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik’e ithaf edilecek.

Festivalin programı ise şöyle:

27 Eylül Cuma 2019
Kerem Görsev Trio
Neşet Ruacan Quartet ft. Ayça Gündüz
Bülent Ortaçgil
Fatih Erkoç Project

28 Eylül Cumartesi 2019
Ibis Maria – Latin Project
Bilal Karaman – Manouche A La Turca
Turgut Alpbekoğlu – Love Jazz Quartet
Bebop Project
Allstar Jazz Band
Ricky Ford Quartet
Jehan Barbur

29 Eylül Pazar 2019
Lahza
Maden Öktem Ersönmez
Sibel Köse – Önder Focan Quintet
İmer Demirer – Ayşe Gencer Sextet
Birsen Tezer
Erkan Oğur Anatolian Blues
İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions
Warm up Dj Barthez

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