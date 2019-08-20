Urla sonbaharı caz ile karşılıyor
‘Jazz in Urla’ cazın önemli isimlerini üç gün boyunca İzmir'de dinleyicileri ile buluşturacak.
27-28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde, caz dinletilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ve atölyeler de bulunuyor. Urla’nın farklı bölgelerinde yapılması planlanan ve üç gün sürecek festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil , Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç gibi müzisyenler ve müzik grupları bulunacak. Ney-caz buluşması ile festival, Urla’nın önemli ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik’e ithaf edilecek.
Festivalin programı ise şöyle:
27 Eylül Cuma 2019
Kerem Görsev Trio
Neşet Ruacan Quartet ft. Ayça Gündüz
Bülent Ortaçgil
Fatih Erkoç Project
28 Eylül Cumartesi 2019
Ibis Maria – Latin Project
Bilal Karaman – Manouche A La Turca
Turgut Alpbekoğlu – Love Jazz Quartet
Bebop Project
Allstar Jazz Band
Ricky Ford Quartet
Jehan Barbur
29 Eylül Pazar 2019
Lahza
Maden Öktem Ersönmez
Sibel Köse – Önder Focan Quintet
İmer Demirer – Ayşe Gencer Sextet
Birsen Tezer
Erkan Oğur Anatolian Blues
İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions
Warm up Dj Barthez
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