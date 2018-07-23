Urartu keşfi
VAN'da bulunan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hâkim bir tepede kurulan Ayanis Kalesi'nde devam eden kazılarda Urartuların yönetim yapısı, mimarisi ve inançlarıyla ilgili önemli bulgulara rastlandı.
Ayanis Kalesi'nin en büyük şansının çok iyi korunmuş Urartu Kalesi olduğunu belirten kazı başkanı Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Mehmet Işıklı, "Kazılarda bir Urartu kalesinde olması gereken bütün yapıların en güzel örneklerini gördük. En önemli yapıları tapınaklar. Bu tapınakların en güzelleri burada. Çünkü, olağanüstü taş işlemeciliği ve süslemeye sahip. Urartu'nun bütün kültürel ihtişamı Ayanis Kalesi'nde karşımıza çıktı. Geçen yıl büyük bir salonun ortasında su mermerinden inanılmaz bir zarafete sahip bir podyum keşfettik. Bu ilk kez Urartu'da rastlandığı için işlevinin ne olduğunun, nasıl yapıldığının analizlerini yapmaktayız. Bu keşif Urartu dünyasında büyük heyecan uyandırdı" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle