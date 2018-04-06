Unutamadığım pazar konserleri

Yıllar önce en önemli alışkanlıklarımdan biri İstanbul’da ‘Pazar Konserleri’ne gitmekti. Belediyeye ait olan toplulukların konserlerinde bir hafta Batı müziği, bir hafta Türk müziği konserleri verilirdi. Bir dönem Türk müziği konserlerinin şefi Münir Nurettin Selçuk’tu. Şan Sineması salonunda yapılırdı konserler ve radyodan da yayımlanırdı. Daha önceleri de Taksim Belediye Gazinosu kullanılırdı. Onlara mutlaka giderdim, gidemediğim zaman da radyodan dinlerdim.

Şefler arasında Pertev Apaydın’ı anımsıyorum. Bazı konserlerdeki icraları ses belleğim hâlâ unutmamıştır. Hasan Ferit Alnar’ın çello konçertosunu çok severim, onu da çellist Nusret Kayar çalardı. Taksim Belediye Gazinosu’ndaki konserlerden bazılarını da şair ve spiker Baki Süha Edipoğlu tanıtırdı. Gittiğim bir konserde Edipoğlu’na yeni çıkan şiir kitabı ‘İşaret’i imzalatmıştım.

Yazdıklarını unutmadım: “Doğan Hızlan’a, bu yolda yürümesi temennisiyle.”

Türk Müziği Korosu, Kültür Bakanlığı’na bağlanmıştı, şef de Nevzat Atlığ idi. Atlığ, koroya bir disiplin getirdi. O zamana kadar çalınmamış birçok eseri seslendirdi. Bunların içinde ‘Mevlevî Âyinleri’ çok önemliydi.

Her pazar saat 11.00’de başlayan bu konserler bir süre sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde verilmeye başlamıştı. Dinleyenler arasında rahmetli Ahmet Kabaklı ile Ayhan Songar’ı hatırlıyorum. Atlığ’ın yardımcısı değerli ses sanatçısı Mefharet Yıldırım’dı.

Bu konserler kayda alınırdı. Daha sonra da yayımlanırdı.

Şan Sineması’nda Batı müziği sanatçıları, toplulukları da konserler verirdi.

Hiç unutamadıklarımdan biri, Budapeşte Kuartet’in Haydn çaldığı konserdi. Unutamamamın nedenlerinden biri de evin bacasında yangın çıkmasına rağmen konsere gitmemdi.

Yazımızın amacını unutmayalım:

Nevzat Atlığ’ın yönettiği koro icralarını aşağıdaki siteden dinleyebilirsiniz: wwww.nevzatatlig.com