Ünlü piyanist Havasi İstanbul’da
Ünlü besteci ve piyanist Balazs Havasi, 19 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.
Macar besteci ve piyanist Balazs Havasi, ALX Hungary’nin sponsorluğunda, 19 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Balazs Havasi’nin Pure Piano turnesi kapsamında düzenleyeceği ‘Havasi Pure Piano’ isimli konser, 19 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, dinleyiciyle buluşacak. Havasi bugüne kadar Carnegie Hall, Sydney Opera House ve Barbican Hall gibi dünyanın en prestijli konser salonlarında kapalı gişe performanslar sergiledi. Ayrıca sanatçının konser gösterisi, Billboard listelerinde uluslararası konserlerde iki numaraya, albümü ise iTunes’ta 1 numaraya kadar yükseldi.
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