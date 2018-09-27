Ünlü pastaneler ve müdavimleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÜnlü pastaneler ve müdavimleri
GeriKitap Sanat Ünlü pastaneler ve müdavimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
27.09.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Ünlü pastaneler ve müdavimleri

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Ünlü pastaneler ve müdavimleri

Tünel’deki iki pastaneden ben Markiz’e giderdim. Oraya gidenler arasında Prof. Ragıp Sarıca ve Haldun Taner anılmalı. Lebor’da ise Abdülhak Şinasi Hisar otururdu. Divan Pastanesi’nde sabahları Attilâ İlhan oturur, görüşmelerini burada yapardı.

Pastanelerde oturmayı severim. Çay saatinin bir alışkanlık olduğunu düşünürüm. Çeşitli semtlerdeki pastaneler buluşma mekânlarıydı. Beyoğlu’ndan başlayalım. Tünel’de İstiklal Caddesi üzerindeki iki pastaneden ben Markiz’e giderdim. Oraya gidenler arasında Prof. Ragıp Sarıca ve Haldun Taner anılmalı. Lebor’da ise Abdülhak Şinasi Hisar otururdu. Oradan çıkar, Ayaspaşa’daki evine giderdi. Anlatılana göre her akşam garsona verdiği bahşişi ihmal etmezdi.

Ben Haldun Taner ile Markiz’de buluşurdum. Orası sadece pastane hizmeti vermezdi, öğle yemeğinde de bonfilesi meşhurdu. Orayı işleten kardeşler, bir kötü olay yüzünden dağıldılar. Sonradan yeniden gündeme getirilmesi başarılı olmadı. Çünkü pastaneler oraya gelenlerle yaşar. İstiklal Caddesi üzerindeki Baylan Pastanesi’nde yazarlar toplanırdı. Eski Arnavutluk Dışişleri Bakanı Baha Özer de oraya gelirdi. Enver Hoca iktidarından sonra Şişli’de Birleşmiş Milletler evinde otururdu. Attilâ İlhan, Demir Özlü oraya gelirdi. Ben de Beyoğlu’na çıktığım zamanlar oraya giderdim. İki garsonu hâlâ hatırlarım. Önceden tanıdıkları için Baha Bey’e özel ilgi gösterirlerdi. Sevdiğim yiyecekleri arasında peşmelba vardı. Şeftali üzerine krema, dondurma koyularak yenirdi.

Tünel’den Karaköy tarafına indiğinizde köşede Baylan Pastanesi’ne uğrayıp bir peşmelba yenirdi. Peşmelbayı geçenlerde yerken onun adının nereden geldiğini anımsadım. Ünlü soprano Nelly Melba’nın en sevdiği bu tatlı nasıl ortaya çıkmış? Şeftaliyi çok severmiş, üzerine de krema koydururmuş. Böylece tatlının adı sopranoya izafeten peşmelba, yani ‘melba şeftalisi’ olarak anılmış. Park Oteli’nin girişinde Park Pastanesi vardı, oranın müdavimlerinden biri sevgili Onat Kutlar’dı. Buraya genellikle emekli bürokratlar gelirdi. Hepsi de kapıya dönük otururlar, yeni gelen bir arkadaşı bekler gibiydiler. Onat Kutlar’ı da aramızdan bir başka ünlü pastanede, The Marmara’da patlayan bomba aldı. Oranın müdavimlerinden biri de Hilmi Yavuz’du. Dostları ve hayranlarıyla orada buluşup tartışırdı.

Park Pastanesi’nin karşısında Pakiş Pastanesi vardı. Orada Celalettin Ezine’ye rastlardım. Galatasaray Lisesi’nin yanında Nisuaz Pastanesi vardı. İki katlı pastanenin hasır iskemleleri dikkatimi çekerdi. Divan Pastanesi de sevdiğim, gittiğim bir yerdi. Orada da sabahları Attilâ İlhan oturur, görüşmelerini burada yapardı. Daha sonra da öğle yemeği için Nişantaşı’ndaki evine giderdi. Harbiye’deki Haylayf da çok eskilerin önemli pastanesiydi. Elbet başka semtlerde de pastaneler vardı. Elit, gitmediğim ama okuduğum bir pastaneydi... Yazımızın amacını bir kez daha anımsatalım: Adı geçen yazarların, şairlerin kitaplarını yeniden bir gözden geçirmeniz okur olarak size edebi saatler yaşatacaktır.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Düşme Korkusu’nu korkusuzca yazmak

BİFO’dan görkemli 20’nci yıl

Çalışarak yaşayan Vehbi Koç

Aşk tek özgürlüktür