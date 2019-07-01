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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Ünlü karikatürist Mordillo vefat etti!

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Ünlü karikatürist Mordillo vefat etti!

Arjantinli karikatürist Guillermo Mordillo gittiği restaurantta rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

Guillermo Mordillo 30 haziran 2019 tarihinde İspanya’nın Mallorca adasında gittiği restaurantta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı, Mordillo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 87 yaşında hayata veda eden sanatçı Türkiye ve dünyada önemli işlere imza attı. 1932 yılında Arjantin’de doğan Mordillo küçük yaşlardan itibaren karikatüre merak sardı. 1948’de illüstratör sertifikası alan sanatçı 1950’de ise Burone Brunch’ın bir parçası olarak çocuk kitaplarına illüstrasyonlar çizdi. Türkiye’de sevilen Temel Reis karakterini oluşturan ekipte bulunan çizer 1980’de İspanya’da Uluslararası Karikatür ve Çizgi Film Yazarları Derneği başkanı seçildi. 1997’de Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında birincilik ödülü kazanan Mordillo, 7. Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında jüri üyeliği yaptı. UNICEF için kartpostallar hazırlayan sanatçı 2000 yılında Hürriyet Gazetesi’ne özel bir röportaj verdi. ‘Bugüne kadar bin beşyüzün üzerinde karikatür yaptım. İnsanlar onlarla beni tanıyor. Bütün düşüncelerim kariktürlerime yansımıştır. Benim sanatım evrensel bir sanat. İnsanların anlayabildiği üç dilden ikincisi. Birincisi müzik, ikincisi karikatür, üçüncüsü de spor. İlk dört karikatür dışında, yazılı karikatür çizmedim. İnsanların hepsinin dilini bilmeye imkan yok, ben onların diliyle konuşuyorum’ diyerek kendini anlattı. 

Ünlü karikatürist Mordillo vefat etti

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