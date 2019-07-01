Ünlü karikatürist Mordillo vefat etti!
Arjantinli karikatürist Guillermo Mordillo gittiği restaurantta rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...
Guillermo Mordillo 30 haziran 2019 tarihinde İspanya’nın Mallorca adasında gittiği restaurantta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı, Mordillo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 87 yaşında hayata veda eden sanatçı Türkiye ve dünyada önemli işlere imza attı. 1932 yılında Arjantin’de doğan Mordillo küçük yaşlardan itibaren karikatüre merak sardı. 1948’de illüstratör sertifikası alan sanatçı 1950’de ise Burone Brunch’ın bir parçası olarak çocuk kitaplarına illüstrasyonlar çizdi. Türkiye’de sevilen Temel Reis karakterini oluşturan ekipte bulunan çizer 1980’de İspanya’da Uluslararası Karikatür ve Çizgi Film Yazarları Derneği başkanı seçildi. 1997’de Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında birincilik ödülü kazanan Mordillo, 7. Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında jüri üyeliği yaptı. UNICEF için kartpostallar hazırlayan sanatçı 2000 yılında Hürriyet Gazetesi’ne özel bir röportaj verdi. ‘Bugüne kadar bin beşyüzün üzerinde karikatür yaptım. İnsanlar onlarla beni tanıyor. Bütün düşüncelerim kariktürlerime yansımıştır. Benim sanatım evrensel bir sanat. İnsanların anlayabildiği üç dilden ikincisi. Birincisi müzik, ikincisi karikatür, üçüncüsü de spor. İlk dört karikatür dışında, yazılı karikatür çizmedim. İnsanların hepsinin dilini bilmeye imkan yok, ben onların diliyle konuşuyorum’ diyerek kendini anlattı.
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