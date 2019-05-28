UNIQ'te açıkhava filmleri
Uniq İstanbul ve Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UNIQ İstanbul Açıkhava Film Festivali, 12 Haziran'da Freddie Mercury'nin hayatını konu edinen ve dört dalda Oscar alan 'Bohemian Rhapsody' filmiyle başlayacak. Festival boyunca sanatseverlere 50'si uzun metraj, 10'u kısa metraj olmakta üzere 60 yapım gösterilecek. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin yer aldığı festival programında Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilen, Ralph Fiennes, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Pawe Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin filmleri de bulunuyor.
Festivalin haziran programı şu şekilde:
12 Haziran 'Bohemian Rhapsody'
13 Haziran 'The Favourite'
16 Haziran 'Mirai'
18 Haziran 'Burning'
19 Haziran 'Sibel'
20 Haziran 'Border'
25 Haziran 'Girl'
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