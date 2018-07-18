UNESCO ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ listesindeki Hayri Dev’e veda
UNESCO'nun 2008 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçtiği Hayri Dev, yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah öldü. Dev'in cenazesi, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Çameli Gökçeyaka Mahallesi Boyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1933 yılında Çameli ilçesinin Gökçeyaka köyünde doğan Hayri Dev, okuma-yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrendi. Cura denilen üç telli çalgıyı ve sakız düdüğünü çocukluk yıllarında çalmaya başladı. Fransız akademisyen Jerome Cler, İspanya'da duyduğu bir bağlama sesinin büyüsüne kapılarak Türkiye'ye geldi ve bu sesin kaynağını araştırdı. Daha sonra Dev’i bulan Cler, onun hayatını anlattığı 'Ormanlar Arkası' adlı bir belgesel çekti.
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