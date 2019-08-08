Umutsuzluğa dansla cevap veren ‘Hayaletler’e destek için son günler
‘Küçük Kara Balıklar’ ve ‘Sulukule Mon Amour’ gibi ödüllü kısa filmlerin yönetmeni Azra Deniz Okyay’ın kentsel dönüşüm ve yeni yapılandırılan şehrin ekseninde bir araya gelen dört karakterin hikayesini anlattığı ilk uzun metraj filmi ‘Hayaletler’ için Fongogo’da açılan destek kampanyasında son üç güne girildi.
Ödüllü kısa filmleri ‘Küçük Kara Balıklar’ ve ‘Sulukule Mon Amour’la dikkat çeken yönetmen Azra Deniz Okyay, sonbaharda çekimleri gerçekleştirilecek ilk uzun metraj filmi ‘Hayaletler’in ön yapım aşaması için Fongogo’da destek bekliyor.
‘Hayaletler’, Sulukule’de yaşayan İffet, Didem, Raşit karakterleri ile Cihangir’de yaşayan Ela’yı kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeyerek bir araya getiriyor. Bu dört karakterin, İstanbul’un birkaç kilit semtinde düğümlenen hikayesi, büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı tek bir günde geçiyor.
Filmde kendine has stiliyle, kadın karakterileri ön plana çıkararak her şeye rağmen ayakta kalmaya ve umuda bir çağrı yaptığını belirten Azra Deniz Okyay, son yıllarda yakamızı bırakmayan umutsuzluğa ve yıkıma, dansla ve içgüdülerini dinleyen karakterlerle cevap verdiğini vurguluyor.
Yapımcılığını Heimatlos Films’in kurucusu Dilek Aydın’ın üstlendiği film, Selanik Film Festivalinde; Cross-Roads Co-Production’da iki ödül (Jüri Özel Ödülü ve Senaryo Ödülü) almıştı.
Yönetmen Azra Deniz Okyay’ın destek videosuna https://www.fongogo.com/Project/hayaletler adresinden ulaşılabiliyor.
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