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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerUmutsuzluğa dansla cevap veren ‘Hayaletler’e destek için son günler
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Kitap Sanat
08.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Umutsuzluğa dansla cevap veren ‘Hayaletler’e destek için son günler

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Umutsuzluğa dansla cevap veren ‘Hayaletler’e destek için son günler

‘Küçük Kara Balıklar’ ve ‘Sulukule Mon Amour’ gibi ödüllü kısa filmlerin yönetmeni Azra Deniz Okyay’ın kentsel dönüşüm ve yeni yapılandırılan şehrin ekseninde bir araya gelen dört karakterin hikayesini anlattığı ilk uzun metraj filmi ‘Hayaletler’ için Fongogo’da açılan destek kampanyasında son üç güne girildi.

Ödüllü kısa filmleri ‘Küçük Kara Balıklar’ ve ‘Sulukule Mon Amour’la dikkat çeken yönetmen Azra Deniz Okyay, sonbaharda çekimleri gerçekleştirilecek ilk uzun metraj filmi ‘Hayaletler’in ön yapım aşaması için Fongogo’da destek bekliyor.

‘Hayaletler’, Sulukule’de yaşayan İffet, Didem, Raşit karakterleri ile Cihangir’de yaşayan Ela’yı kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeyerek bir araya getiriyor. Bu dört karakterin, İstanbul’un birkaç kilit semtinde düğümlenen hikayesi, büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı tek bir günde geçiyor.

Filmde kendine has stiliyle, kadın karakterileri ön plana çıkararak her şeye rağmen ayakta kalmaya ve umuda bir çağrı yaptığını belirten Azra Deniz Okyay, son yıllarda yakamızı bırakmayan umutsuzluğa ve yıkıma, dansla ve içgüdülerini dinleyen karakterlerle cevap verdiğini vurguluyor.

Yapımcılığını Heimatlos Films’in kurucusu Dilek Aydın’ın üstlendiği film, Selanik Film Festivalinde; Cross-Roads Co-Production’da iki ödül (Jüri Özel Ödülü ve Senaryo Ödülü) almıştı.
Yönetmen Azra Deniz Okyay’ın destek videosuna https://www.fongogo.com/Project/hayaletler adresinden ulaşılabiliyor.

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