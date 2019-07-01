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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.07.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

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Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz tarihinde kapılarını aralıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Turandot operası İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin iki temsilinde de Calaf rolünü sergileyecek Koreli solist sanatçı James Lee’nin yanı sıra eserin Turandot rolünü 2 Temmuz 2019’daki ilk temsilinde Koreli solist sanatçı Lilla Lee seslendirecek. 3 Temmuz’daki ikinci temsilde ise bu defa Turandot rolü Kazak solist Zhupar Gabdullina üstlenecek.

Festival kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü, tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliği’nde oluşturulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü projesi ‘Troya’ epik operası 6- 7 Temmuz’da İstanbul’da olacak. Festival Programının devamında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından, 6-7 Temmuz 2019 tarihinde sahnelenecek ‘Troya’ epik operası var. Geçen yıl ülkemizde ilan edilen ‘2018 Troya Yılı’ nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün prodüksiyonu olan, ülkemizde 20.000’den fazla izleyiciye ulaşan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da Homeros’u canlandırdığı eser, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmir’li ozan Homeros’un kaleme aldığı ‘İlyada Destanı’nı, yaşandığı Anadolu’nun görkemini sahneye taşıyor. Tan Sağtürk ise Paris’in Kardeşi “Hektor”u canlandıracak. Başrol kostümlerini modacı Atıl Kutoğlu tasarladı. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Aydan Çınar imzası taşıyor.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde bir ilk olarak, ilk yerli ve milli Türk oratoryosu ‘Yunus Emre’ sahne alacak. 10 Temmuz 2019 tarihinde, Ahmet Adnan Saygun’un bestesi ‘Yunus Emre’ oratoryosunu İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Uğur Seyrek’ in koreografi ve rejisi ile müzik ve dansla seyircilerine sunacak. Dinleyiciler sahnede orkestra, koro ve dansçıları izleyecek. Librettosu Uğur Seyrek ve Işık Nohan’a ait eserin bu yorumuyla Dünya Prömiyeri 23 Şubat 2019’ da gerçekleştirildi. Eserde, soprano Özgecan Gençer, mezzosoprano Deniz Likos, tenor Hüseyin Likos, bas Gökhan Ürben, kadın İlke Kodal, erkek Deniz Özaydın, gözyaşı Melike Koper, arayış Berfu Elmas, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra, koro ve dansçıları yer alacak.

Festival’de Rus rüzgarı
Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Dünya operaevlerinde sahne almış Bolşoy Tiyatrosu solistlerine eşlik edecek. 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde Rus rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu Solistlerinin seslendireceği ‘Bolşoy Solistleri Gala Konseri’ festivalin son iki gününde Zorlu PSM’de olacak.

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