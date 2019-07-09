Uluslararası İstanbul Komedi Festivali ekimde başlayacak
Bu yıl, 4’üncü kez düzenlenecek olan festival 18 Ekim tarihinde izleyicileriyle buluşacak.
BKM’nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan ‘Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’, 18 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında sahne alacak. ‘Söyleyin de Beraber Gülelim’ sloganıyla yola çıkan BKM, festivalin ilk etap takvimini açıkladı. Tarihleri kesinleşen performansların bilet satışına da başlanan festival bu yıl; BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı’nın yanı sıra Yapı Kredi Bomonti Ada, Feriye Ortaköy, Caddebostan Kültür Merkezi, Akasya Kültür Sanat, Das Das, Zorlu PSM gibi pek çok yeni mekanda izleyicilere sunulacak.
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