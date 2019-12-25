Uluslararası fotoğraf arenasında 15 yıl

Bu yıl 'serbest' temasını taşıyan yarışma renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Vietnam’dan Bangladeş‘e, Amerika’dan İran, Macaristan, Romanya İsveç ’den Singapur’a 62 ülkeden, 839 fotoğraf sanatçısının toplam 7641 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jürisi 2 Kasım Cumartesi günü toplandı. Mehmet Turgut, A.Kadir Ekinci, Zeynep Özcan, Osman Önder, Alberto Modiano, Burak Şenbak, Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka’ nın bulunduğu jüri 33 eseri ödüllendirirken, 33 eseri de sergilemeye layık buldu.





TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) ve FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) destekli olarak gerçekleştirilen yarışmaya başlangıcından bugüne 6000’nin üzerinde sanatçı katıldı. FIAP tarafından gümüş plaketle ödüllendirilen yarışma dünyadaki fotoğraf sanatçıları tarafından da yakından takip ediliyor.

06 Ocak 2020 – 18 Ocak 2020 Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Salonu- 19 Ocak 2020 -20 Şubat 2020 Merinos Kültür Merkezi Salonu 29 Şubat 2020 -20 Mart 2020 İFSAK İstanbul – 27 Nisan 2020 -01 Mayıs 2020 Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi- 09 Mayıs 2020 – 23 Mayıs 2020 Türkiye Fotoğraf Federasyonu Sergi salonunda fotoğraf severlerin izlenimine sunulacak.