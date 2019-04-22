Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeseli seyirciyle buluştu
Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarının temelini atan ve geliştiren, hat, tezhip, minyatür ve mimarî eserlerin tespitinde ve tanıtılmasında önemli gayret ve hizmetleri bulunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatını konu alan ‘Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgeseli seyirci ile buluştu.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi yürütücülüğünde ve KOCAV Yayıncılık’ın yapımcılığında gerçekleştirilen Türk kültürüne önemli bir miras bırakan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatını konu alan “Uluğbeyler Süheyl Ünver” belgeselinin galası, 20 Nisan 2019 tarihinde İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeselinin yönetmenliğini İÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin üstlendi. Uluğbeyler belgesel dizisinin üçüncüsü olan Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeselinin danışmanlığını Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara ve İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu yaptılar.
Belgeselde, Ord. Prof. Dr. Ünver’in Türkiye’de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip minyatür ve mimari eserlerin tespitinde ve tanıtılmasında olağanüstü gayret ve hizmetleri, arşivcilik çalışmaları ve Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı.
Bir yılda çekilen “Uluğbeyler Süheyl Ünver” belgeseli için 3 ilde 16 kişi ile röportaj yapıldı, 20 saati aşkın görüntü kaydedildi. Kurgusu 2 hafta süren 60 dakikalık belgeselde 20 kişilik bir ekip görev aldı. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in kendi sesinden bir yazısının ve bir şiirinin de renk kattığı belgeselde birçok özel arşiv kullanıldı. Belgesel için ayrıca özel olarak müzik ve animasyonlar hazırlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle