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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

‘Uçan Süpürge’ Ankara’ya iniş yapıyor

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‘Uçan Süpürge’ Ankara’ya iniş yapıyor

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek.

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek. Festivalin 22’inci yılına özel bu yıl bütün kategorilerde iki kadın sinemacı ödüllendirilecek. Bu yıl onur ödülüne Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü. Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün sahibi Meltem Cumbul ve Pelin Esmer oldu. TEMA Ödülü’nü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Genç Cadı Ödülü’nü ise Gözde Çığacı kazandı. Bu yıl dünyanın dört bir yanından bin 721 kadın yönetmen, çektikleri filmleri ile Uçan Süpürge’ye başvurdu. Bu sayı, festivalin 22 yıllık tarihine bir rekor olarak geçti. Seçici kurul, festival seyircileri için 140 filmlik bir seçki hazırladı. Suriyeli üç kadının hikayesini anlatan Sarah Fattahi’nin ‘Chaos’u, çocuk esirgeme kurumundaki 9 yaşındaki Benni’ye odaklanan Nora Finscheidt’ın ‘System Crasher’ı ve Verida adlı genç kızın hayat yolculuğunu nakleden Michela Occhipinti’nin ‘Flesh Out’u bu yılın öne çıkan filmleri arasında.

'Her Biri Ayrı Renk' bölümündeki filmler ise Belçika, Norveç ve Hindistan’dan Uçan Süpürge’ye gelecek olan Fipresci jüri üyeleri tarafından izlenecek ve bu yılın ödülü belli olacak. Festivalde uzun metraj filmlerin yanı sıra belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri yer alıyor.

Beş kıtadan kadın filmleri festivalleri de Uçan Süpürge ile dayanışma için Ankara’da olacak:

Kanada’dan Female Eye Film Festivali
Fransa’dan Films Femmes Mediterrannee Film Festivali
Almanya’dan Berlin Feminist Film Festivali
Lübnan’dan Beyrut Uluslararası Film Festivali
Hindistan’dan IAWART Asya Kadın Filmleri Festivali
Portekiz’den Porto Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
İsveç’ten Stockholm Feminist Film Festivali
Şili’den Femcine Festivali
Uganda’dan Celebrating Womanhood Film Festivali
Ruanda’dan Urusaro Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
Kenya’dan Udada Festivali
İspanya’dan Barcelona Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Filmlerin gösterim yerleri ve bilet ücretleri de dâhil olmak üzere festival hakkında daha fazla bilgiye Uçan Süpürge’nin web sitesinden ulaşılabiliyor.

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