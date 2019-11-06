TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri sahiplerini buldu
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri 4 Kasım Pazartesi akşamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Otuz sekizinci yaşını 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' teması ile karşılayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Ödülü Adnan Özyalçıner’e TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal tarafından verildi. Bu yıl 'Faust' temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü Mevlut Akyıldız’a TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi’ne değer görülen Sanatsever Kurum Onur Ödülü Fahamettin Akıngüç’e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci tarafından verildi. İstanbul Kitap ve Sanat Fuarları, 10 Kasım Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle