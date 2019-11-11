TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarları sona erdi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı sona erdi.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı 10 Kasım 2019 Pazar akşamı 19.00’da 605 bin kitapsever ve sanatseverin ziyaretiyle sona erdi. Fuarları okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla %20’den fazla artış göstererek 221.293’e ulaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle