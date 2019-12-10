TÜYAP Eskişehir 2. Kitap Fuarı açıldı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği, Eskişehir Ticaret Odası işbirliği, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Eskişehir 2. Kitap Fuarı başladı.

Düzenlenen resmi açılış törenine Eski Kültür Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Güler, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuray Akçasoy, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer ve TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder konuşmalarıyla katıldı.

Bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlayan, 155 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca düzenlenen imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir Kitap Fuarı, her gün 10.00 - 19.30 saatleri arasında, kapanış

günü olan 15 Aralık tarihinde ise 19.00’a kadar ziyaret edilebilir.