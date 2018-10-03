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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Zeynep Bilgin
03.10.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Tutkulu bir nefes: Afife Jale

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Tutkulu bir nefes: Afife Jale

Osman Balcıgil’in biyografik romanı ‘Nefesi Tutku Olan Kadın: Afife Jale’ okuyucuyu bir asır kadar önceye götürüyor. Osmanlı’nın ilk Müslüman kadın oyuncusu Afife Jale üzerinden sanat ve tiyatro tarihimize ışık tutuyor.

 

Yüz yıl kadar önce, coğrafyamızda büyük bir değişim yaşandı. Siyasal, sosyal ve ekonomik temelli bu değişikliklerin en önemlisi kuşkusuz ‘kadına dair’ olanlardı. Cumhuriyetin kurucu önderleri o tarihlerde sadece Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanımadı. Bunun yanı sıra, erkeklerle eşit yurttaş olma, meslek seçme, mirastan eşit hak alma gibi, o günün dünyası için çok ileri yasaları yürürlüğe soktu ve bunların arkasında durdu.

Söz konusu yıllarda, Müslüman, Türk kadınlarının da batılı ülke kadınları gibi sahneye çıkabilmeleri, gazeteci, yazar, doktor, eczacı, avukat, mühendis olabilmeleri için büyük uğraşlar verildi. Afife Jale ve benzeri kadınlar bu yolda önemli roller oynadı. Genç Afife Jale, tam da beklendiği gibi, üzerine aldığı ‘ilk olma’ hamlesinde büyük bir bedel ödedi. Sahneden yaka paça indirildi, polis merkezlerinde tartaklandı, babası da dahil olmak üzere herkesi karşısında buldu.

Afife Jale, ilk Müslüman kadın tiyatro oyuncusu olduğu için sanat, edebiyat, özellikle de tiyatro çevrelerinde gayet iyi tanınıyor. Öte yandan, Afife Jale’nin bu özel duruma karşılık ödediği fatura pek bilinmiyor. Oysa, genç Afife’nin bu yolda feda ettikleri, akıllara durgunluk verecek büyüklükte.

Balcıgil yeni ve çok kısa sürede büyük bir başarı yakalayan kitabı ‘Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale’de bu ‘özel durum’u, sosyal ve çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak, derinlemesine ele alıyor. İki dünya savaşı, Balkan Harbi, Kurtuluş Savaşı gibi çok önemli tarihsel dekorların önünde, Afife Jale’nin ‘sahneye çıkma’ mücadelesi, yer yer soluk kesici bir macera, bazen gerilim ve hatta polisiyeye dönüşüyor...

Balcıgil’in son kitabında, Afife Jale’nin biyografik roman formunda ele alınan hayatını okurken, beraberinde pek çok yazar, tiyatrocu, sanatçı da tarihin derinliklerinden süzülerek önümüze geliyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz bestecisi ve Afife Jale’nin eşi Selahattin Pınar bunlardan sadece biri.
Afife Jale’ye “Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz” diye seslenen Selahattin Pınar ve nice değerli sanat insanımızın hayatı, Balcıgil’in romanında yer buluyor. Genç Afife’nin, göğüs germek zorunda kaldığı büyük baskı nedeniyle başladığı ve sonunda akıl hastanesine düşmesine yol açan morfin açmazı, söz konusu romanın ilgi çeken bir başka boyutu.

Balcıgil ‘biyografik roman’ olarak adlandırdığı kitaplarında, tarihe bir tarihçi titizliğiyle yaklaşırken bir romancı gibi de özgür davranıyor. Böyle olunca tarih, macera ve aşk üçgeninde, soluk kesen kitaplara hayat veriyor. Tıpkı, Nazım Hikmet’in annesi ‘Ela Gözlü Pars CELİLE’, Sabahattin Ali’nin anlatıldığı ‘Yeşik Mürekkep’ ve ‘İpek Sabahlık’lı devrimci Suat Derviş’in konu edildiği romanlarda olduğu gibi.

Tutkulu bir nefes: Afife Jale

NEFESİ TUTKU OLAN KADIN: AFİFE JALE
Osman Balcıgil
Destek Yayınları, 2018
488 sayfa, 35 TL.

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