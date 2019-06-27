Türkiye’nin ses şairi: Fazıl Say

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTürkiye’nin ses şairi: Fazıl Say
GeriKitap Sanat Türkiye’nin ses şairi: Fazıl Say
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Filiz OVA- thisisfiliz@gmail.com
27.06.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ses şairi: Fazıl Say

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’nin ses şairi: Fazıl Say

Müzikal yorumlarıyla 25 yıldır dünyanın dört bir yanında fırtınalar estiren Fazıl Say, 30 Haziran Pazar akşamı Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası eşliğinde vereceği dostluk konseriyle İstanbul Müzik Festivali’nin kapanışını gerçekleştirecek...

Fazıl Say ruhumuzun en derin noktasına dokunuyor. Say çaldığında kalbimiz bir farklı çarpıyor, parmakları tuşlarda gezerken içimizde bir yerler ‘cızz’ ediyor. Beethoven ya da Liszt, Mezopotamya Senfonisi veya Nâzım Oratoryosu fark etmiyor... 25 yıldır notaları sadece bu topraklarda bizlerin değil dünyanın dört bir yanından insanların da yüreklerine işliyor. Piyanoya ilk adımlarını, beş yaşında Mithat Fenmen ile atıyor Say. 17 yaşında Dortmund’da David Levin ile başladığı eğitimini Berlin’de tamamlıyor. 1994 yılında Uluslararası Genç Konser Sanatçıları Yarışması’nı kazandıktan sonra, New York ve Washington’ın ardından Amerika’nın farklı küçük şehirlerinde de konserler veriyor, çaldıkça büyüyor, büyüdükçe daha çok çalıyor...

Concertgebouw’dan Carnegie Hall’a dünyanın en saygın salonlarında konserler veren; Salzburg, Dortmund ve Berlin Konzerthaus, Schleswig-Hollstein Müzik Festivali gibi birçok salon ve festivale misafir sanatçı olarak davet edilen Say, keman virtüozları Maxim Vengerov ile Patricia Kopatchinskaja’nın yanı sıra çellist Nicolas Altstaedt ve mezzosoprano Marianne Crebassa gibi önemli solistlerle de çalıştı. Beş kıtada sayısız konser veren, Gramophone ve Echo Klassik dahil dünyanın en saygın müzik ödüllerine layık görülen Say bu eşsiz başarılara rağmen tüm dâhiler gibi hiç durmuyor, duramıyor.

Çok çalışmak birçok sanatçı için başarının sırrı olarak tanımlansa da Fazıl Say’ın ayrıca kendine koyduğu hedefleri var: ‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’ adlı kitabının ilk sayfalarında 47 yaşında 74 eser bestelediğini ifade eden Say; “Bu hayatta kendimden, besteci olarak 100 saatlik beste, yorumcu olarak 100 saatlik kayıt bekliyorum. Şu an o yolun ancak yarısındayım” diyor. Âşık Veysel, Nâzım Hikmet, Sait Faik, Metin Altıok, İstanbul, Sivas, Hopa, Mezopotamya, Truva... İlham kaynağını çok sevdiği bu topraklardan alan Say bu ülkede üretmekten, çalmaktan, yaşamaktan vazgeçmeyenlerden...

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde, kasabalarda, üniversitelerde, ulaşabildiği her noktada konserler veren; izleyicisiyle hep temasta kalmayı, müziğiyle herkese dokunmayı kendisine şiar edinen Say bir müzisyenin ancak böyle gelişebileceğine inanıyor. 2016 Beethoven Uluslararası İnsan Hakları, Barış, Yoksullukla Mücadele ve Kapsayıcılık Ödülü’ne layık görüldüğünde Türkiye’de Batı müziği, Batı’da ise Türk müziğinin unsurlarını taşıyan bestelerini çalma ayrıcalığına sahip olduğunu ve böylece kültürlerarası köprüler kuran bir sanatçı olarak ödüllendirildiğini ifade ediyordu.

MÜZİKAL KÖPRÜ

Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser de iki ülke arasında müzikal bir dostluk köprüsü oluşturma amacıyla kurgulandı. 2017 yılında İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’ın Şanghay’da bir kongre sırasında temellerini attığı bu dostluğun ilk adımı olan konser, İstanbul’dan hemen sonra İzmir Müzik Festivali’nde dinleyici ile buluşacak. Müzik araştırmacısı İrkin Aktüze, Beethoven’in Do Minör Piyano Konçertosu ile bir ‘ses şairi’ olarak ünlendiğini, bu eserin uzmanlar tarafından bestecinin güçlü kişiliğini yansıtan bir portre olarak kabul edildiğini belirtir. İşte Beethoven’in bu eserini 30 Haziran Pazar akşamı, 20.00’de Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası eşliğinde, güçlü kişiliği ve icrasıyla dünya çapındaki en değerli ‘ses şairlerimizden’ Fazıl Say’dan dinleyeceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Araştırmacıları uyarıyorum...
Diyarbakır anlattığın gibidir...
Aslında her şey aşktan
Öykümüze yeni bir çizgi