Türkiye'nin ilk Türkçe rap dergisi 'Türkçe Rap' yayın hayatına Ceza ile başlıyor
Türkçe müzik dergisi sektörüne yeni bir soluk getirecek olan 'Türkçe Rap', aralık ayında raflardaki yerini alıyor.
Son yıllarda çok konuşulan ve çok ses getiren rap müzik artık kendi dergisine kavuşuyor. 2 aylık periyodunda yayınlanacak Türkçe Rap dergisinde; en güncel haberler, birbirinden özel röportajlar, rap’çilerin en bilinmeyen yanları, muhteşem poster ve çıkartma ekleri yer alacak. Dergi okurları aynı zamanda röportajların uzun versiyonlarını ve çekim arkalarını da derginin YouTube sayfasında bulabilecekler. Özel kapak çekimleri ve röportajları ile ses getirecek olan 'Türkçe Rap'in ilk sayısında kapak konuğu, Ceza. Ayrıca Ezhel’in prodüktörlerinden DJ. Artz, Motive, TEPKİ, AYBEN ve KHONTKAR da derginin ilk sayısının konukları arasında. 'Türkçe Rap' dergisi, konser ve albüm kritikleri, en son haberler, listeler, özel dosya konuları ve Türkiye’nin en ünlü ve eski graffiti artistlerinden Tunç 'Turbo' Dindaş tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Rap' sayfaları ile dopdolu olacak. Doğan Egmont tarafından yayınlanacak derginin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Dream TV eski Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan üstlenirken, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de uzun yıllardır birçok dergi ve gazetede müzik yazarlığı yapan İpek Atcan yapıyor.
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