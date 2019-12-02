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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTürkiye'nin ilk Türkçe rap dergisi 'Türkçe Rap' yayın hayatına Ceza ile başlıyor
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02.12.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk Türkçe rap dergisi 'Türkçe Rap' yayın hayatına Ceza ile başlıyor

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Türkiye'nin ilk Türkçe rap dergisi 'Türkçe Rap' yayın hayatına Ceza ile başlıyor

Türkçe müzik dergisi sektörüne yeni bir soluk getirecek olan 'Türkçe Rap', aralık ayında raflardaki yerini alıyor.

Son yıllarda çok konuşulan ve çok ses getiren rap müzik artık kendi dergisine kavuşuyor. 2 aylık periyodunda yayınlanacak Türkçe Rap dergisinde; en güncel haberler, birbirinden özel röportajlar, rap’çilerin en bilinmeyen yanları, muhteşem poster ve çıkartma ekleri yer alacak. Dergi okurları aynı zamanda röportajların uzun versiyonlarını ve çekim arkalarını da derginin YouTube sayfasında bulabilecekler. Özel kapak çekimleri ve röportajları ile ses getirecek olan 'Türkçe Rap'in ilk sayısında kapak konuğu, Ceza. Ayrıca Ezhel’in prodüktörlerinden DJ. Artz, Motive, TEPKİ, AYBEN ve KHONTKAR da derginin ilk sayısının konukları arasında. 'Türkçe Rap' dergisi, konser ve albüm kritikleri, en son haberler, listeler, özel dosya konuları ve Türkiye’nin en ünlü ve eski graffiti artistlerinden Tunç 'Turbo'  Dindaş tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Rap' sayfaları ile dopdolu olacak. Doğan Egmont tarafından yayınlanacak derginin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Dream TV eski Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan üstlenirken, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de uzun yıllardır birçok dergi ve gazetede müzik yazarlığı yapan İpek Atcan yapıyor.

Türkiyenin ilk Türkçe rap dergisi Türkçe Rap yayın hayatına Ceza ile başlıyor

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