Türkiye’nin güncel müzik Vitrin’i

Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması, SOCAR Türkiye sponsorluğunda üçüncü kez gerçekleşecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Vitrin’e davet edilen uluslararası müzik profesyonelleri, Türkiye’nin başarılı müzisyenlerini festival sahnesinde izliyor. Ayrıca Vitrin’e katılan müzisyen ve topluluklar arasından uluslararası delegelerin belirleyeceği iki isme SOCAR Türkiye İpek Yolu Turne Destek Ödülü verilecek.

Türkiye’de özellikle son yıllarda hızla gelişen müzik üretimi ve yetenekli müzisyenlerin yeni projeleri, uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor. Bu talebin kurumsal olarak etkin bir uluslararası temsile olan ihtiyacından yola çıkan İKSV, SOCAR Türkiye sponsorluğuyla hayata geçirdiği Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması, bu yıl da yakın coğrafyaların müzikal üretimlerine kucak açacak ve bu müziklerin evrensel kültür ve sanata katılımlarına olanak sağlayacak.

Vitrin’e her yıl, başta Avrupa’dan olmak üzere dünya çapında tanınan 40’a yakın uluslararası delege katılıyor. Davet edilen müzik profesyonelleri, etkinlik kapsamında düzenlenen konser, panel ve seminerlerde Türkiye güncel müzik sahnesini izleme ve deneyimleme fırsatı buluyor. Aynı zamanda düzenlenecek müzik sektörü odaklı toplantılarla da yerli ve yabancı müzik profesyonelleri bir araya gelerek, sanatçıların yurt dışına açılmasını teşvik edecek ilişkiler kurulmasına imkân sağlanıyor.

“Bu topraklar için kalıcı değerler üretmek istiyoruz”

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması’nın üçüncüsünü hayata geçirmekten ve Türkiye’de üretilen müziğin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Biz bu topraklar için kalıcı değerler üretmek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak attığımız her adımda ‘Bir millet, iki devlet’ ülküsüyle hareket ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye arasında asırlardır süren kardeşlik ilişkisini sadece ekonomiye değil sosyal ve kültürel alana da taşıyoruz. Bu kez müziğin yaratacağı ortak duygular ile bir araya geleceğiz. Kültürel etkinliklere verdiğimiz destek şimdiye kadar olduğu gibi aynı şekilde devam edecek.”

İstanbul Caz Festivali kapsamında her yıl Azerbaycan’dan gelen bir müzisyenin konserine de destek olduklarını da anımsatan LeCompte, “İlk yıl ünlü piyanist İsfar Sarabski’yi, geçen yıl ise yine ünlü piyanist Shahin Novrasli’yi ağırlamıştık. Bu yıl dünyaca ünlü piyanist ve besteci Elchin Shirinov, basçı Panagiotis Andreou ve davulcu Engin Günaydın unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. 7 Temmuz’daki bu konser, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek” dedi.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Türkiye ve uluslararası kültür-sanat arenası arasında güçlü ve verimli etkileşim alanları yaratmak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Türkiye’de üretilen güncel müziğin uluslararası müzik profesyonelleriyle buluştuğu Vitrin etkinliğimizin yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyor ve SOCAR Türkiye’ye bu çalışmanın önemine olan inançları ve devam eden destekleri için gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer ise; “İlk kez 2017’de başladığımız Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması, ülkemizin köklü müzik birikimini uluslararası platformda tanıtmak için yaptığımız çok önemli bir etkinlik. Dört gün boyunca dünyanın en önemli festivallerinin, müzik etkinliklerinin yöneticileri ve basın mensupları ülkemizden yenilikçi ve yaratıcı toplulukları izleyip tanıyacak, böylece ülkelerine davet edecekler. İstanbul Caz Festivali olarak ülkemizin müzik üretimine böylesi bir destek vermekten dolayı çok mutluyuz. İleriki yıllarda genişleterek devam etmeyi düşündüğümüz Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması’nın gerçekleşmesi için SOCAR Türkiye’nin üç yıldır devam eden katkıları ise bizler için çok değerli” açıklamasında bulundu.

SOCAR Türkiye’den turnelere de destek

Türkiye’den sanatçıların desteklenmesi adına bu yıl Vitrin kapsamında sahne alacak müzisyen ve topluluklar arasından seçilecek iki isme SOCAR Türkiye İpek Yolu Turne Destek Ödülü de verilecek. Seçilen sanatçı ya da topluluklar, kendilerine takdim edilecek 2 bin 500’er euro değerindeki bu ödülü önümüzdeki bir yıl içinde çıkacakları herhangi bir uluslararası turnedeki masraflarını karşılamak için kullanabilecek.

26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 3 – 6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması’nda program şu şekilde:

- 3 Temmuz Çarşamba günü Salon İKSV’de Vitrin Turu (No Land, Efe Demiral “Uyku Pansiyon”, Duru And, Gülşah Erol Band, Can Tutuğ Trio)

- 4 Temmuz Perşembe günü Kadıköy – Moda’da Gece Gezmesi (Gaye Su Akyol, Ah! Kosmos, ELZ AND THE CULT, Hedonutopia, The Kites, Cava Grande, Eda And Big Band, Ekin Fil, Flux Duo, Gülin, Lalalar, Melis Danişmend, Nusaibin, Suha Rami, Şallıel Bros, The Ringo Jets, TSU!, Volkan İncüvez “Kün”)

- 5 Temmuz Cuma günü UNIQ Hall’de Aydın Esen Group

- 6 Temmuz Cumartesi günü Salon İKSV’de Vitrin Matine Konserleri: Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız / Töz

- 6 Temmuz Cumartesi günü Beykoz Kundura’da Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet / Barış Demirel - Barıştık mı?

Programla ilgili detaylı bilgi için: https://caz.iksv.org/tr/vitrin/program