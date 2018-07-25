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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
25.07.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Türkiye’den iki film Venedik’te

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Türkiye’den iki film Venedik’te

Coen Biraderler, Mike Leigh, Olivier Assayas, Alfonso Cuaron gibi usta yönetmenlerin Altın Aslan için yarışacağı 75. Venedik Film Festivali’nin resmi seçkisinde Türkiye’den Mahmut Fazıl Coşkun ve Emre Yeksan yeni filmleriyle yer alacak.

29 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında 75’inci kez düzenlenecek sinema dünyasının en eski ve prestijli etkinliklerinden Venedik Film Festivali’nin resmi programı açıklandı. Altın Aslan ödülünün verileceği ana yarışma bölümünde Coen Biraderler’den Mike Leigh’e Olivier Assayas’dan Alfonso Cuaron’a usta yönetmenlerin merakla beklenen filmleri yer alırken resmi seçkide bu yıl Türkiye’den de iki sinemacı bulunuyor. Bol ödüllü ‘Uzak İhtimal’ ve ‘Yozgat Blues’ filmleriyle tanınan Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi ‘Anons’, Venedik’in ‘Ufuklar’ (Orizzonti) bölümünde yarışacak. Film, ordudan tasfiye edilmiş dört askere odaklanıyor. Emre Yeksan’ın ‘Körfez’in ardından çektiği yeni filmi ‘Yuva’ ise festivalin Biennale Collage bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’den iki film Venedik’te

Yuva

Festivalin açılışını ‘La La Land’in genç ABD’li yönetmeni Damien Chazelle’in Neil Armstrong filmi ‘First Man’in yapacağı daha önce açıklanmıştı. Filmin aynı zamanda yarışmada da yer alacağı duyuruldu. Yarışmada ABD bağımsız sinemasının en sevilen isimleri Joel ve Ethan Coen’in yeni filmi ‘The Ballad of Buster Scruggs’u da bulunuyor. Daha önce western türünde bir televizyon dizisi olacağı açıklanan filmde Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson ve Tom Waits rol alıyor. Yarışmadaki bir diğer ABD yapımı ‘Bir Liderin Çocukluğu’ndaki oyunculuğuyla tanınan Brady Corbet’nin yönettiği ‘Vox Lux’. Natalie Portman ve Jennifer Jason Leigh’in olduğu iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip film, beklenmedik bir başarı elde eden bir pop yıldızına odaklanıyor.

En son ‘Gravity’yle karşımıza çıkan Meksikalı Alfonso Cuaron’un yönettiği ‘Roma’, İngiliz yönetmen Paul Greengrass’ın 2011’de Norveç’teki katliama odaklandığı ’22 July’, İngiliz usta Mike Leigh’in yeni filmi ‘Peterloo’, ‘Köpek Dişi’nin ardından dünya sinemasının genç ustaları arasına giren Yorgos Lanthimos imzalı ‘The Favourite’, ‘Saul’un Oğlu’yla ödülleri silip süpüren Macar yönetmen László Nemes’in ‘Sunset’, Meksikalı usta Carlos Reygadas’ın ‘Nuestro Tiempo’su da Altın Aslan için yarışacak yapımlardan.

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