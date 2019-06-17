Türkiye'den gidenlerin 'yeni hayat' hikâyeleri...
Hürriyet Kitap Sanat editörü Bahar Çuhadar'ın hazırladığı, son 10 sene içinde Türkiye'den giden 10 kişinin hikâyelerini içeren 'Yeni Ülke Yeni Hayat' yayımlandı. Kitap, gönüllü olarak göç ettikleri ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışan Türkiyelilerin deneyim ve duygularına yer veriyor...
Gazeteci Bahar Çuhadar’ın, 2010 sonrası dönemde çeşitli sebeplerle Türkiye’den göç eden on bir kişiyle yaptığı görüşmelerden oluşan 'Yeni Ülke Yeni Hayat' Artemis Yayınları etiketiyle yayımlandı. Anlatı boyunca; Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Danimarka, Çin, Japonya, Tayland’a yerleşen Türkiyeliler göç etmeye karar verme aşamasından başlayarak yaşadıklarını, yeni şehirlerinde kurdukları yeni hayatlarını dile getiriyor. Kitabın sonunda yer alan söyleşide ise Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’nin kurucusu Doç. Dr. Ulaş Sunata'nın 'yeni nesil göç' fenomeni üzerine görüşleri yer alıyor.
Arka kapaktan:
'Yeni Ülke Yeni Hayat' Berlin, Atina, Kopenhag, Vancouver, Osaka, Londra, Pekin, Atlanta, Bangkok ve FreIburg’tan uzanan bir deneyim ve duygu hattı.
Türkiye, bir süredir yeni bir göç dalgasına tanıklık ediyor. Her şeye baştan başlamak, geleceklerini kurmak üzere başka ülkelere gidenlerin sayısı dikkat çekici bir biçimde artıyor. Peki yabancı bir ülkede hayata sıfırdan başlarken neler yaşanıyor? Gidenler, Türkiye’yi gerçekten geride bırakabiliyor mu? Yeni bir ülkede, yeni bir hayat kurmak nasıl bir deneyim?
Bu kitap; son 10 sene içinde farklı gerekçelerle yurt dışına göç eden 10 kişiye kulak veriyor. Anlatıcılar gidiş hikâyelerini, tecrübelerini, karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve yeni şehirlerindeki yaşam koşullarını paylaşıyor.
“Buradaki özgürlüğe, karşılıklı saygıya, doğaya duyulan sevgiye ait hissediyorum kendimi... Ama onlardan biri miyim, değilim.”
Serkan
“Başkalarından farklı olmanın ve yeni bir yeri keşfetmeye çalışmanın güzelliği vardı. Burada yepyeni biri olabilirdim, adımı değiştirebilir, sanki hayata yeniden başka bir yerden başlayıp, yeni hatıralar yaratabilirdim.”
Simge
“Bu ülkeye belki 40 yaşınızda, belirli bir deneyimle, kariyerle, belirli bir parayla gelmişsiniz ama sistem sizi sıfır olarak görüyor.”
Kutay
Yorumları Göster
Yorumları Gizle