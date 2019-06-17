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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Türkiye'den gidenlerin 'yeni hayat' hikâyeleri...

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Türkiye'den gidenlerin 'yeni hayat' hikâyeleri...

Hürriyet Kitap Sanat editörü Bahar Çuhadar'ın hazırladığı, son 10 sene içinde Türkiye'den giden 10 kişinin hikâyelerini içeren 'Yeni Ülke Yeni Hayat' yayımlandı. Kitap, gönüllü olarak göç ettikleri ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışan Türkiyelilerin deneyim ve duygularına yer veriyor...

Gazeteci Bahar Çuhadar’ın, 2010 sonrası dönemde çeşitli sebeplerle Türkiye’den göç eden on bir kişiyle yaptığı görüşmelerden oluşan 'Yeni Ülke Yeni Hayat' Artemis Yayınları etiketiyle yayımlandı. Anlatı boyunca; Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Danimarka, Çin, Japonya, Tayland’a yerleşen Türkiyeliler göç etmeye karar verme aşamasından başlayarak yaşadıklarını, yeni şehirlerinde kurdukları yeni hayatlarını dile getiriyor. Kitabın sonunda yer alan söyleşide ise Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’nin kurucusu Doç. Dr. Ulaş Sunata'nın 'yeni nesil göç' fenomeni üzerine görüşleri yer alıyor. 

Türkiyeden gidenlerin yeni hayat hikâyeleri...


Arka kapaktan: 

'Yeni Ülke Yeni Hayat' Berlin, Atina, Kopenhag, Vancouver, Osaka, Londra, Pekin, Atlanta, Bangkok ve FreIburg’tan uzanan bir deneyim ve duygu hattı.  

 Türkiye, bir süredir yeni bir göç dalgasına tanıklık ediyor. Her şeye baştan başlamak, geleceklerini kurmak üzere başka ülkelere gidenlerin sayısı dikkat çekici bir biçimde artıyor. Peki yabancı bir ülkede hayata sıfırdan başlarken neler yaşanıyor? Gidenler, Türkiye’yi gerçekten geride bırakabiliyor mu? Yeni bir ülkede, yeni bir hayat kurmak nasıl bir deneyim? 

Bu kitap; son 10 sene içinde farklı gerekçelerle yurt dışına göç eden 10 kişiye kulak veriyor. Anlatıcılar gidiş hikâyelerini, tecrübelerini, karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve yeni şehirlerindeki yaşam koşullarını paylaşıyor. 

“Buradaki özgürlüğe, karşılıklı saygıya, doğaya duyulan sevgiye ait hissediyorum kendimi... Ama onlardan biri miyim, değilim.”
Serkan

“Başkalarından farklı olmanın ve yeni bir yeri keşfetmeye çalışmanın güzelliği vardı. Burada yepyeni biri olabilirdim, adımı değiştirebilir, sanki hayata yeniden başka bir yerden başlayıp, yeni hatıralar yaratabilirdim.”
Simge

“Bu ülkeye belki 40 yaşınızda, belirli bir deneyimle, kariyerle, belirli bir parayla gelmişsiniz ama sistem sizi sıfır olarak görüyor.”
Kutay


 

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