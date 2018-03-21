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    Türkiye Pavyonu İnci Eviner’e emanet

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    2019 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nunda yer alacak sanatçı ve küratör belli oldu.

    11 Mayıs - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçı, İnci Eviner olarak belirlendi. Serginin küratörlüğünü ise Zeynep Öz üstlenecek. Sergi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale’de 2014-2034 dönemi için tahsis edilen, uzun süreli mekânda yer alacak. Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’nde ana serginin küratörlüğünü ise Ralph Rugoff yapıyor.

    Etiketler: Venedik Bienali , İnci Eviner , gazetehaberleri
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