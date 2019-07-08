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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası kampa giriyor...

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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası kampa giriyor...

Türkiye’nin pek çok şehrindeki 12 konservatuvarda gerçekleştirilen seçmeleri kazanan 76 genç müzisyen, bu yıl Şef Cem Mansur’un sanat yönetmenliğinde 8-23 Temmuz tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde kampa giriyor.

Kamp süresince Şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman ile Türkiye’nin keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından eğitim ve provalar yürütülecek. Orkestranın konser programı 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek iki İstanbul konseriyle başlayacak. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, İstanbul konserlerinde piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik edecek, ayrıca Türk besteci Füsun Köksal’ın ‘Silent Echoes II’ eserini dinleyicilerle buluşturacak. Orkestranın bu yıl repertuvarında Wagner, Beethoven, Çaykovski, Rahmaninof, Prokofiev ve Weber‘in de eserleri de bulunuyor.

24 Temmuz’da Berlin’de Young Euro Classic Festival konseriyle yurtdışı turnesine başlayacak orkestra, Berlin konserinde solist Gökhan Aybulus’a bir kez daha eşlik edecek. TUGFO 2019 Berlin konseri, dünyanın önde gelen kültür-sanat kanallarından Deutschlandfunk Kultur radyosu tarafından kaydedilecek ve Avrupa Yayın Birliği tarafından paylaşılacak. Almanya’dan sonra İtalya’ya geçecek olan orkestra, Sicilya’da 26 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında konserlerine devam edecek. Orkestra, Sicilya konserleri kapsamında; 27 Temmuz ve 3 Ağustos’ta Palermo’da, 28 Temmuz’da Bagheria’da, 31 Temmuz’da Castellmare del Golfo’da, 1 Ağustos’ta Marsala’da ve son olarak 4 Ağustos’ta Corleone’de verecekleri toplam 6 konserle Avrupa turnesini tamamlayacak. 27 Temmuz Palermo konserinde İvo Pogorelich solist olarak sahneye çıkacak. Orkestra ayrıca, 31 Temmuz’da Castellmare del Golfo ve 3 Ağustos’ta Palermo konserlerinde Rus piyanist Sofia Vasheruk’a orkestra eşlik edecek.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası kampa giriyor...

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