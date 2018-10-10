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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
İhsan YILMAZ/Frankfurt
10.10.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Türkiye en büyük kitap fuarında

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Türkiye en büyük kitap fuarında

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, “Dünyayı hareket ettiren fikirler” sloganıyla dün 70’inci kez kapılarını açtı.

Beş gün boyunca 4 binden fazla etkinliğin yapılacağı fuara, 137 ülkeden 286 binden fazla kitapsever, yayıncılık uzmanı ve medya endüstrisinin önde gelen firmaları katılıyor. Bu yılki konuk ülkenin Gürcistan olduğu fuarda 113 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayıncı kuruluş stant açarken, Türkiye de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı Türkiye ulusal standı ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) stantlarında temsil ediliyor.

‘KÜLTÜR İÇİN BURADAYIZ’

Dün gerçekleyen Türkiye standının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Haluk Dursun’un yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Prof. İlber Ortaylı ve yayıncı birlikleri temsilcileri katıldı. Dursun, açılışta yaptığı konuşmada fuarı çok önemsediklerini belirterek “Türkiye olarak Almanya’ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık. Hepimiz kitap için, kültür için buradayız. Yayın için, sanat için buradayız” dedi.

Fuar kapsamında Prof. Rüstem Aslan ‘Truva Sunumu’ gerçekleştirecek. Ayrıca Prof. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia’nın katılımıyla ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da Yansımaları’ konulu bir panel düzenlenecek. Şef Refika Birgül de Türk geleneksel mutfağından hazırlayacağı bir yemeği katılımcılara ikram edecek.

İTO 12’NCİ KEZ FUARDA

Fuarda 12’nci kez yer alan İTO, standında İstanbul ve Türkiye yayıncılık sektörünü tanıtımını yaparken 10 yayınevinin de kitaplarını sergiliyor. Ticaret ve kültürü, kalkınmanın iki temel direği olarak gördüklerini söyleyen İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, yaptığı açıklamada “Biliyoruz ki kültür ülkenin geleceğine yatırımdır. Bu inancımız sebebiyledir ki İTO olarak 12 yıldır dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt’ta sektörümüzle birlikteyiz. Türk yayıncılığı 2.5 milyar doları bulan pazar hacmiyle hızla büyüyor. Yayım dünyası büyük olduğu kadar kırılgan ve duygusal bir sektör. Sıkıntılı süreçte sektörün yanında olmalıyız ki yarın için yatırım yapmış olalım” diye konuştu.

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