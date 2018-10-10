Türkiye en büyük kitap fuarında
Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, “Dünyayı hareket ettiren fikirler” sloganıyla dün 70’inci kez kapılarını açtı.
Beş gün boyunca 4 binden fazla etkinliğin yapılacağı fuara, 137 ülkeden 286 binden fazla kitapsever, yayıncılık uzmanı ve medya endüstrisinin önde gelen firmaları katılıyor. Bu yılki konuk ülkenin Gürcistan olduğu fuarda 113 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayıncı kuruluş stant açarken, Türkiye de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı Türkiye ulusal standı ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) stantlarında temsil ediliyor.
‘KÜLTÜR İÇİN BURADAYIZ’
Dün gerçekleyen Türkiye standının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Haluk Dursun’un yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Prof. İlber Ortaylı ve yayıncı birlikleri temsilcileri katıldı. Dursun, açılışta yaptığı konuşmada fuarı çok önemsediklerini belirterek “Türkiye olarak Almanya’ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık. Hepimiz kitap için, kültür için buradayız. Yayın için, sanat için buradayız” dedi.
Fuar kapsamında Prof. Rüstem Aslan ‘Truva Sunumu’ gerçekleştirecek. Ayrıca Prof. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia’nın katılımıyla ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da Yansımaları’ konulu bir panel düzenlenecek. Şef Refika Birgül de Türk geleneksel mutfağından hazırlayacağı bir yemeği katılımcılara ikram edecek.
İTO 12’NCİ KEZ FUARDA
Fuarda 12’nci kez yer alan İTO, standında İstanbul ve Türkiye yayıncılık sektörünü tanıtımını yaparken 10 yayınevinin de kitaplarını sergiliyor. Ticaret ve kültürü, kalkınmanın iki temel direği olarak gördüklerini söyleyen İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, yaptığı açıklamada “Biliyoruz ki kültür ülkenin geleceğine yatırımdır. Bu inancımız sebebiyledir ki İTO olarak 12 yıldır dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt’ta sektörümüzle birlikteyiz. Türk yayıncılığı 2.5 milyar doları bulan pazar hacmiyle hızla büyüyor. Yayım dünyası büyük olduğu kadar kırılgan ve duygusal bir sektör. Sıkıntılı süreçte sektörün yanında olmalıyız ki yarın için yatırım yapmış olalım” diye konuştu.
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