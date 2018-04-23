Türk tiyatrosu Berlin'de!

Berlin’deki Theater 28 tarafından, T. C. Berlin Başkonsolosu M. Mustafa Çelik’in himayesinde gerçekleştirilen Berlin Tiyatro Festivali, 8-13 Mayıs tarihleri arasında üçüncü kez gerçekleşecek. Üç yıl boyunca Berlin’deki Alman tiyatroseverleri Türk Tiyatrosu’ndan örneklerle buluşturan festival, bu yıl altısı Türkiye’den, biri de Kıbrıs’tan olmak üzere yedi oyun ağırlayacak.

Berlin Tiyatro Festivali’nin bu seneki programı Beyoğlu Grand Pera’da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Theater28 Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Ufuk Güldü, Berlin Tiyatro Festivali Türkiye Koordinatörü Faik Ertener, Berlin Tiyatro Festivali Genel Sekreteri Yetkin Yüksel ile oyuncular Tuba Ünsal, Reha Özcan, Murat Şeker, İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü Atilla Şendil, İDT Müdür yardımcısı Kubilay Karslıoğlu ve müzisyen Fide Köksal katıldı.





Theatre 28, ilkinin gerçekleştirildiği 2016 yılından bu yana festivallerine Ankara Devlet Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatrosuna, Hayal Perdesi İstanbul, Bursa Şehir Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu ve Lefkoşa Şehir Tiyatroları gibi bir çok tiyatro grubunu ve tiyatro emekçisini Berlin’e konuk etti.

Berlin Tiyatro Festivali Başkanı Ufuk Güldü konuşmasında “Üç yıl önce Almanya’da yaşayan Türklerin artık kendi dillerini konuşmakta zorlandıklarını fark ettim. Üzüntü içinde kendi kültürlerinden uzaklaştıklarını gözlemledim. O dönemin Berlin Başkonsolosu Ahmet Başaran ile Berlin’de bir Türkçe Tiyatro Festivali gerçekleştirmeyi hedefledik. Tiyatro, insanı insana anlatan tek sanat olduğunu biliyoruz. Konuşma ve düşünme açısından insanları etkileyen tek sanat olduğunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden ülkemizin dört bir yanında bulunan tiyatrolarla birlikte bu çabanın içine girdik. Üç yıl gibi kısa bir zamanda 15 bin seyirciye ulaşmak bizim için onur verici bir durum. Avrupa’da yaşayan Türk soydaşlarımız ile birlikte Türkiye’den gelen sanatçılarımızı ve onların oyunlarını Berlin’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Festivalimize sadece Berlin’de yaşayan Türkler gelmiyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden de seyirci soydaşlarımız bulunuyor. Alman seyirciler festivalimize özel ilgi gösteriyor” dedi.

Güldü programı da şu sözlerle tanıttı: “Festivalimiz için Türkiye sahnelerinde oynanan ve ses getiren başarılı bir seçki hazırladık. Birbirinden yetenekli oyuncuların eşsiz yapımlarla Almanya’da da görülmesi ve izlenecek olması bizi çok keyiflendiriyor. Tiyatro Keyfi’nin üstün bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelediği ‘Gözlerin Ardında Müzikal’ açılış oyunumuz olacak. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Mehmet Akif’ sabırsızlıkla beklediğimiz işlerdendi. ‘Ahmed Yesevî’ de Bursa Devlet Tiyatrosu’ndan gelerek programa renk katacak. Sabahattin Ali’nin eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’, Tuba Ünsal Prodüksiyon tarafından sahnelendi. Bursa Şehir Tiyatrosu’nun dillere destan komedisi ‘Gulyabâni’, küresel bir mutsuzluk içindeki dünyamıza Avrupa’dan da huzur ve kahkaha dağıtacak. Geleneksel dilimizin güzel ve naif tadını hatırlatacak. Lefkoşe Belediye Tiyatrosu’ndan ‘İki Kişilik Hırgür’, Hayal Perdesi İstanbul’dan ‘Üç Kız Kardeş’ hem reji hem de oyunculuk açısından yeniliklerle geliyorlar festivalimize.”

Festival kapsamında Engin Alkan, Mehmet Özgür, Reha Özcan, Müfit Can Saçıntı, Murat Şeker ve Rasim Öztekin’in katılımıyla tiyatro söyleşileri de yapılacak.









BERLİN TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI



8 Mayıs 2018 Salı 20.00: Tiyatro Keyfi – Gözlerin Ardında (Atze Musiktheater – Großer Saal, Luxemburger

Str. 20, 13353 Berlin)

9 Mayıs 2018 Çarşamba 20.00: Ankara Devlet Tiyatrosu – Mehmet Akif (Atze Musiktheater – Großer Saal, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

10 Mayıs 2018 Perşembe 18.00: Hayal Perdesi – Üç Kız Kardeş (Atze Musiktheater – Studiobühne, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

10 Mayıs 2018 Perşembe 20.00: Bursa Devlet Tiyatrosu – Ahmet Yesevi (Atze Musiktheater – Großer Saal, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

11 Mayıs 2018 Cuma 18.00: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – İki Kişilik Hırgür (Atze Musiktheater – Studiobühne, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

11 Mayıs 2018 Cuma 20.00: To Be House of Production – Kürk Mantolu Madonna (Atze Musiktheater – Großer Saal, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

12 Mayıs 2018 Cumartesi 20.00: Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Gulyabani (Atze Musiktheater – Großer Saal, Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin)

13 Mayıs 2018 Pazar 18.00: Çêverê Asmêni – Çerçi (Theater28 – Prinzenallee 33, 13359 Berlin)

FUAYE SOHBETLERİ

9 Mayıs 2018 Perşembe 18.00: Murat Şeker

10 Mayıs 2018 Perşembe 16.00: Müfit Can Saçıntı

11 Mayıs 2018 Cuma 16.00: Rasim Öztekin

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16.00: Engin Alkan