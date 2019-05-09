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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DHA
09.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Türk-Rus Klasik Müzik Festivali başladı

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Türk-Rus Klasik Müzik Festivali başladı

Türk-Rus Klasik Müzik Festivali, Side Antik Tiyatrosu'nda başladı. Gecede, keman sanatçısı Şef Vladimir Spivakov ile Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, soprano Anna Aglatova ve Fazıl Say konser verdi.

Hava koşulları nedeniyle 7 Mayıs yerine 8 Mayıs'a alınan Türk- Rus Klasik Müzik Festivali'nin Side Antik Tiyatrosu'ndaki açılış konserine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni ve önemli keman sanatçıları arasında yer alan Şef Vladimir Spivakov ile Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, 3 bin yıllık Side Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde, 'İki dost ülkenin bestecileri' ile gecenin ilk konserini verdi. Gecede, Türk besteci Nevit Kodallı'nın 10'uncu ölüm yıl dönümü anısına, 1969 yılında bestelediği Telli Turna Süiti seslendirilirdi ve Şostakoviç'in 1924- 1925'te yazdığı Prelüd ve Scherzo adlı eserine yer verildi.

Festival, soprano Anna Aglatova'nın opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirdiği bölümle sürdü. Avrupa'da 'Cecilia Bartoli'nin kız kardeşi' olarak anılan genç sanatçının solistlik becerisi ise büyük alkış aldı.

FAZIL SAY'DAN KARA TOPRAK'A FARKLI YORUM

Gecenin sonunda dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart'ın 12. Piyano Konçertosu'nda solist olarak sahneye çıktı. Antik tiyatroyu dolduran yerli- yabancı sanatseverlerin hayranlıkla izlediği Say, yoğun ilgi ve alkışa cevaben sahneye geldi ve Aşık Veysel'in Kara Toprak eserini sürpriz kolajla İzmir'in Dağlarında ezgisine bağladı. Tiyatroyu dolduran sanatseverler, doğaçlamayı dakikalarca ayakta alkışladı.

Türk- Rus Klasik Müzik Festivali'nin ikinci konseri, 9 Mayıs Perşembe günü saat 21.15'te gerçekleşecek. Konserde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, bu kez Spivakov'u şef ve solist olarak Vivaldi 'Keman Konçertosu' eşliğinde ağırlayacak. Sonrasında da Spivakov yönetiminde, Rusya'nın en başarılı flüt sanatçılarından Sergey Zhuravel'e Vivaldi'nin 'Flüt Konçertosu'nda eşlik edecek. Topluluk, konserini Spivakov yönetiminde seslendireceği Boccherini ve Çaykovski eserleriyle tamamlayacak.

KAPANIŞ 11 MAYIS'TA

11 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15'te düzenlenecek 'Piazzolla-Gala' adlı kapanış konserinde ise Maestro Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, en yetenekli genç kuşak Rus sanatçılar arasında gösterilen akordeon sanatçısı Nikita Vlasov ile orkestranın kendi solistlerine eşlik edecek. Astor Piazzolla'nın eşsiz eserlerinden oluşacak kapanış konseri ile festival son bulacak.

Festivalin düzenleyicisi Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, iki ülke tarafından 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilen 2019'un, iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştirmesi ve kökleri çok eskilere dayanan bu dostluğu müzikle sergilemek amacıyla böyle bir organizasyona imza atmak istediklerini belirtti. Barut; kültür, sanat, tarih, doğa, spor gibi birçok konuda toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Barut, "Böylesi büyük bir festival ve görkemli açılış konseri için Maestro Spivakov, Anna Aglatova ve gururumuz Fazıl Say'a teşekkür ederiz" dedi.

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