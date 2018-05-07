Türk operasının yıldızları buluştu
ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY), kuruluşunun 25'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kazakistan Senfoni Orkestrası ve Türk dünyasının opera yıldızları Kahramanmaraş'ta bir konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen konser, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Petr Gribanov yönetimindeki Kazakistan Senfoni Orkestrası, Türk dünyası ve Batı klasiklerinden ezgiler çaldı. Konserde Azerbaycan'dan Eleonora Mustafayeva, Kazakistan'dan Talgat Mussabayev, Kırgızistan'dan Elnura Samarbekova ve Türkiye'den Ünüşan Kuloğlu da sahne alarak operanın en sevilen eserlerini seslendirdi. Konser, sanatçıların birlikte seslendirdiği eserle sona erdi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yıldönümü kutlamalarına Kahramanmaraş'tan başladıklarını söyledi. Kaseinov, "Etkinliklere Türkiye'de ve Türk devletlerinde devam edeceğiz. Bizim amacımız, zengin Türk dünyasının tarihini, sanatını, edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak. Onu araştırıp korumak ve yeni nesillere aktarmak" dedi.
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