Türk kadın sanatçılar Belçika'da
T-ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, 13 Mart 2019 tarihinde, dünyanın önemli sanat platformlarından biri olan Belçika’nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi’nde açılacak 'Adolf Loos’un Suçu' başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek veriyor.
Dünya sanat çevrelerinin önde gelen isimlerinden Alistair Hicks’in küratörlüğünü yaptığı sergide, farklı kuşaklardan sanatçılar Fahrelnissa Zeid, Nilbar Güreş, Aslı Çavuşoğlu ve Cansu Çakar’ın eserlerinin yanında, Guogu Zheng, Kamrooz Aram, Nikita Alexeev, El Anatsui, Senkichiro Nasaka, Waqas Khan ve Yangjiang Grubu gibi önemli sanatçıların yapıtları da yer alıyor.
'Adolf Loos’un Suçu' sergisi, 20. yüzyılın başında mimarlık ve sanat dünyasına 'süsleme suçtur' söylemiyle giren ve döneminde, mimarlığının yanında, eleştirmen yazar kimliğiyle de öne çıkan Adolf Loos’un modernliğe bakışına, seçilen sanatçıların yapıtları üzerinden, farklı yanıtlar vererek bu sorunlu söylemle hesaplaşırken, modernlik olgusuna yeni bakışlar ve açılımlar getirmeyi hedefliyor.
Sergi, kısaca TEFAF olarak bilinen “The European Fine Art Fair - Avrupa Güzel Sanatlar Fuarı” ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve fuar süresince dünyanın ve Avrupa’nın önde gelen sanat çevrelerinin ziyaretine açık olacak. Axel Vervoordt Galerisi’ndeki bu anlamlı serginin ziyaretçileri, galeride, Türkiye sanatının modernden güncele uzanan sürecinden bir kesit bulacak.
T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz, Axel Vervoordt Galerisi gibi dünya ölçeğinde bir sanat mekânında, Alistair Hicks gibi önemli bir küratör tarafından hazırlanan böyle bir sergide Türk sanatçılarının da yer alıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, T-ONE Derneği’nin, “kültürel değerlerimizi uluslararası platformlara taşımak ve kültürlerarası sürekli ve kalıcı bir iletişim ve etkileşim sağlamak amacıyla iletişim, medya, sanat ve organizasyon çalışmalarında bulunmak ya da bu çalışmaları desteklemek” amacı doğrultusunda bu sergiye destek verdiklerini söylediler.
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