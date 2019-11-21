Turan Aksoy’un sessiz kavşağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTuran Aksoy’un sessiz kavşağı
GeriKitap Sanat Turan Aksoy’un sessiz kavşağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
KUMRU EREN kumrueren@curatedna.com
21.11.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Turan Aksoy’un sessiz kavşağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan Aksoy’un sessiz kavşağı

Pi Artworks İstanbul, ressam Turan Aksoy’un, insan varoluşunun simetrik olmayan, bir o kadar da kırılgan hallerine bakan son dönem işlerini bir araya getiren ‘Simetrik Olmayan - Dyssymmetrical’ başlıklı sergisini ağırlıyor.

Hayatlarımız, zaman ve mekânın kesiştiği asimetrik bir kavşaktan başka ne ki? Bir taraf, geçmişle uzanan dar patikalara; diğeri geleceğe doğru açılan kayıp otobana yaslanıyor. Turan Aksoy, Pi Artworks İstanbul’daki yeni sergisiyle, durduğu kavşaktan baktığı peyzajı fragmanlar halinde resimliyor.
Aksoy, Pi Artworks’deki buluşmamızda, serginin çıkış noktasının Kıbrıs’ta beş ay gibi bir süreye yayarak yüzden fazla defada çekimini yaptığı ‘Düzenli olmayan-Habitat’ adlı fotoğraf olduğunu söylüyor. Fotoğrafa, karşılıklı yerleştirdiği dört dakikalık tek kanallı ‘Bisiklet’ videosu eşlik ediyor. ‘Bisiklet’, neredeyse statik sayılacak sabit bir imajın, birebir görüntüsü üzerine odaklı. Tüm serginin, birbiriyle diyalog halindeki bu iki işin etrafında şekillendiğini tahmin etmek güç değil. Aksoy, izleyiciyi kendi deyimiyle ‘dünyanın olağanüstü düzeni ve olağan düzensizliği’ içerisindeki yalnızlığın şiddeti içerisine çekmeye kararlı görünüyor.
Galerinin kalbinde ise tüm bu yalnızlığın kırılganlığının şekillenmiş hali izlenimi veren üç boyutlu cam enstalasyonu ışıldıyor. Göz seviyesindeki iki katmanlı metal konstrüksiyon üzerinde, cam parçalarından inşa edilen yerleştirme; kendi içerisinde oluşturduğu mekân ve bu espası görmeye yarayan ‘penceresi’ ile, Aksoy’un içerisi-dışarısı, mahrem-kamusal, kişisel-toplumsal gibi 1980’lerden bu yana sanat pratiğinin mutena meseleleri haline gelmiş kavramlara dokunmakta. Yine otobiyografik unsurları içeren ‘Ergenlikle İlgili Romantik Olmayan Hikâyeler’ ve sergiye de ismini veren ‘Simetrik Olmayan’, sanatçının ergenlik gibi sancılı geçen psikolojik bir dönemi, kişisel tarihin toplumsala olan geçişliliği üzerinden bir okuma önerisi niteliğinde. Zira Aksoy, kendi yaşamına, belki de ‘Kıbrıs’ gibi bir duraktan dönüp bakmasıyla oluşan bir psikolojik peyzajı paylaşmaya çalışıyor izleyiciyle. Bu diğer taraftan, güncel yaşamın dinamiklerinin dayattığı yaşamı yaşamıyor, yalnızca izliyormuşuz hissine karşın, bir anlama çabası da.

Turan Aksoy’un sessiz kavşağı


Serginin heyecan verici işleri ise Aksoy’un tablet aracılığıyla ürettiği dijital boyama işleri. Kâğıt üzerine baskı olarak sergilenen dijital çalışmalar, zarif ve kırılgan halleriyle cam enstalasyonun duvardaki gölgelerini andırıyor. İzleyici, bu rafine işlerde Mark Rothko’nun gücünü ve görkemini sessizliğinde bulan ve ‘yüce estetiğine’ temellenen eserlerini anımsayabilir. Bu eserler üzerinden denebilir ki, Turan Aksoy’un başarısı, üretiminin sürekli tazeliğini korurken, bir yandan da bellekle olan ilişkisini hiç koparmıyor oluşu.
Fransız sanat tarihçisi Daniel Arasse, Mark Rothko’yu ‘Amerika’nın en şiddet dolu ressamı’ olarak tanımlamıştı. Rothko’nun, 1970’lerde ürettiği trajik yaşamından izler taşıyan minimalist- kavramsal eserleri bugün görkemini ve gizemini koruyor. Her ne kadar Rothko’nunki ‘şiddet ve ölüm üzerine bir estetik’ olsa da, Aksoy’la Rothko’yu buluşturanın belki aynı kavşak, belki aynı manzara sessizliği olduğunu söylemek mümkün.
Turan Aksoy’un ‘Simetrik Olmayan - Dyssymmetrical’ başlıklı sergisi, 14 Ocak’a kadar Pi Artworks İstanbul’da.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle